Los mejores memes y reacciones de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

El show terminó y las redes tomaron el control. La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá apenas había cerrado su último número cuando X, Instagram y TikTok ya se llenaban de capturas, comentarios y memes que apuntaban en una sola dirección: decepción. El Toronto Stadium, que debería haber sido el escenario de una fiesta histórica, apareció en las pantallas de todo el mundo con las tribunas a medio llenar y un espectáculo que no estuvo a la altura de la ocasión. En la era en que cada evento se mide cuadro por cuadro, la inauguración canadiense del Mundial 2026 no pasó la prueba.