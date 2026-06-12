Los mejores memes y reacciones de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Resumen para apurados
- Usuarios en redes criticaron con memes la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá este viernes, debido a las tribunas vacías y el bajo presupuesto del show en Toronto.
- El desencanto surgió por el contraste con la apertura en México y un show local tildado de escolar, pese a contar con figuras como Alanis Morissette y Michael Bublé.
- La frialdad expone la falta de arraigo del fútbol en Canadá y traslada la presión a Estados Unidos, que buscará salvar la triple jornada inaugural con su show en Los Ángeles.
El show terminó y las redes tomaron el control. La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá apenas había cerrado su último número cuando X, Instagram y TikTok ya se llenaban de capturas, comentarios y memes que apuntaban en una sola dirección: decepción. El Toronto Stadium, que debería haber sido el escenario de una fiesta histórica, apareció en las pantallas de todo el mundo con las tribunas a medio llenar y un espectáculo que no estuvo a la altura de la ocasión. En la era en que cada evento se mide cuadro por cuadro, la inauguración canadiense del Mundial 2026 no pasó la prueba.
Tribunas vacías en el Mundial 2026: la imagen que dio la vuelta al mundo
Antes de que terminara la primera canción, la imagen ya circulaba: el gigantesco Toronto Stadium con enormes sectores de tribunas sin ocupar. Para una Copa del Mundo —el evento deportivo más visto del planeta— la postal resultó llamativa y, para muchos, difícil de justificar. Los usuarios no tardaron en señalarlo. "¿Esto es un Mundial o un partido de reserva?", preguntaba uno de los mensajes más retuiteados de la tarde. Las comparaciones con el Estadio Azteca, repleto hasta el último rincón el jueves durante la apertura mexicana, no se hicieron esperar.
El contraste expuso una realidad que ya se venía insinuando: el fútbol no tiene en Canadá el arraigo cultural que sí tiene en México o en buena parte de Sudamérica. La selección canadiense viene creciendo y tiene una generación ilusionante, pero el fervor masivo todavía no llegó. Las tribunas semivacías de Toronto fueron, involuntariamente, la imagen más honesta de ese diagnóstico.
"Bajo presupuesto": las críticas al show de la inauguración canadiense
La otra gran crítica apuntó al nivel del espectáculo. Más allá de los nombres convocados —Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, entre otros— la puesta en escena no logró transmitir la energía que se espera de una apertura mundialista. La duración fue corta, el impacto visual fue moderado y la sensación general fue la de un show correcto pero sin vuelo. "Parece la inauguración de unos Juegos Escolares", resumía con crueldad uno de los memes más compartidos.
El hashtag #BajoPresupuesto trepó rápidamente entre las tendencias en varios países de habla hispana, donde la expectativa por el Mundial es considerablemente más alta que en el país anfitrión. Los usuarios latinoamericanos, acostumbrados a vivir los Mundiales con una intensidad que roza lo religioso, no perdonaron lo que percibieron como tibieza ante un evento de esta magnitud.
La comparación inevitable: Canadá vs México en la inauguración del Mundial 2026
Si hay un denominador común en las críticas a la ceremonia canadiense, es la sombra de México. La inauguración del jueves en el Estadio Azteca —con Shakira, Maná, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y Burna Boy en apenas 16 minutos— fue explosiva, compacta y viral desde el primer segundo. Generó memes también, sí, pero de admiración y de orgullo. La de Canadá generó otro tipo de memes.
La comparación es, en cierta forma, injusta: México lleva décadas construyendo una relación apasionada con el fútbol y con sus Mundiales, y el Azteca tiene una carga simbólica que ningún estadio canadiense puede replicar de la noche a la mañana. Pero en las redes sociales la injusticia no detiene a nadie. Las imágenes de ambas ceremonias, puestas una al lado de la otra, circularon durante horas y el resultado no fue favorable para Toronto.
Lo que viene: ¿puede Estados Unidos salvar la jornada inaugural?
La última palabra de la jornada la tiene Estados Unidos. Este viernes por la noche, en Los Ángeles, se realizará la tercera ceremonia inaugural del Mundial 2026 antes del partido entre los locales y Paraguay. El line-up —Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla— promete un show de otra escala. Si la apertura estadounidense está a la altura, la de Canadá quedará como el eslabón más débil de una cadena de tres. Si también falla, al menos tendrá compañía.
Por ahora, el veredicto de las redes ya está escrito. Y Toronto no salió bien parado.