“Apuesto desde los 17 y es como una nueva droga”: las apuestas crecen al ritmo del Mundial

Valentino tiene 22 años. Le preguntás qué siente cuando gana una apuesta y responde sin vueltas: “Es una nueva droga. La adrenalina que te da apostar no te la da ningún otro lado. Te dura cuatro o cinco minutos y después ya nada te sacia”. Del otro lado está un joven de 20 años que prefirió no dar su nombre. Empezó apostando entre amigos a los 17 y terminó viendo cómo un compañero vendía ropa, perfumes y camperas para seguir jugando. “Sé que es malo, pero está muy normalizado”, admite. En pleno Mundial 2026, sus historias ayudan a entender por qué las apuestas deportivas preocupan cada vez más a los especialistas.