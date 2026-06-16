Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 17 de junio

Hasta buena parte de la semana, las estimaciones indican que no habrá variaciones respecto a la tendencia fría que se instala en la mayor parte del territorio. Con ello, el aire seco no dará lugar a precipitaciones hasta llegado el miércoles, cuando el mapa nacional entrará bajo un período de transición que dará paso a condiciones más inestables. Para ese tiempo, un sistema de baja presión afectaría a las provincias del Litoral.