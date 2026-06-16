Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 17 de junio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este miércoles 17 de junio Tucumán tendrá un clima fresco y nublado, con temperaturas entre 10°C y 18°C y pocas chances de lluvia.
- Durante la jornada predominará el cielo nublado con vientos leves de hasta 12 km/h. Este clima fresco se da en un contexto nacional de transición hacia una mayor inestabilidad.
- El pronóstico extendido prevé que el tiempo en Tucumán seguirá estable con mañanas frías y tardes templadas de hasta 20°C, sin lluvias significativas para el resto de la semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este miércoles 17 de junio en Tucumán. La jornada se presentará con temperaturas frescas, cielo mayormente nublado durante gran parte del día y escasas probabilidades de precipitaciones.
De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C, por lo que se espera una tarde agradable pese a la abundante nubosidad.
Pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de junio en Tucumán
Durante la madrugada y la mañana predominará un cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 10°C y 11°C y sin probabilidades de lluvia.
Por la tarde, el cielo continuará nublado, con una temperatura cercana a los 18°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%.
Hacia la noche volverán las condiciones de mayormente nublado, con una temperatura estimada de 15°C y muy bajas chances de lluvias.
Pronóstico del clima: cómo estará el viento
El informe del SMN indica que el viento será de baja intensidad durante toda la jornada.
Madrugada: entre 0 y 2 km/h, del sector sudoeste (SO).
Mañana: entre 7 y 12 km/h, del oeste (O).
Tarde: entre 7 y 12 km/h, del noreste (NE).
Noche: entre 7 y 12 km/h, nuevamente del sudoeste (SO).
No se prevén ráfagas de consideración.
Pronóstico extendido para Tucumán
El pronóstico de los próximos días muestra que el tiempo continuará estable, con mañanas frías y tardes templadas.
Jueves: mínima de 10°C y máxima de 20°C.
Viernes: mínima de 7°C y máxima de 20°C.
Sábado: mínima de 6°C y máxima de 20°C.
Domingo: mínima de 7°C y máxima de 18°C.
Lunes: mínima de 12°C y máxima de 16°C.
Las condiciones generales indican que no se esperan lluvias significativas durante el resto de la semana, con predominio de nubosidad y temperaturas propias del otoño tucumano.
El Clima en el resto del país: tras las heladas, llega la ciclogénesis
Hasta buena parte de la semana, las estimaciones indican que no habrá variaciones respecto a la tendencia fría que se instala en la mayor parte del territorio. Con ello, el aire seco no dará lugar a precipitaciones hasta llegado el miércoles, cuando el mapa nacional entrará bajo un período de transición que dará paso a condiciones más inestables. Para ese tiempo, un sistema de baja presión afectaría a las provincias del Litoral.