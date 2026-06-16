Más de 90 docentes tucumanos se capacitaron para intervenir ante violencias digitales en las escuelas

La violencia digital a través de los distintos dispositivos utilizados por niños y adolescentes dejó de ser un problema periférico para convertirse en una de las principales preocupaciones de las comunidades educativas. La circulación no consentida de imágenes, las cuentas falsas, las burlas viralizadas en redes sociales o los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial son situaciones que impactan de manera directa en la convivencia escolar y obligan a repensar las formas de intervención de docentes y directivos.