Más de 62.500 personas solicitaron el fondo de desempleo en el primer cuatrimestre de 2026

Resumen para apurados
- Más de 62.500 personas solicitaron la prestación por desempleo de ANSES en Argentina durante el primer cuatrimestre de 2026 ante la pérdida de puestos de trabajo formales.
- Las solicitudes se concentraron en Buenos Aires (43%) y afectaron mayormente a hombres de 45 a 49 años. El Estado destinó más de 32.862 millones de pesos al pago en abril de 2026.
- Estos datos evidencian una demanda sostenida del fondo, contraponiendo las señales de recuperación del Gobierno con la preocupación sindical por la caída del empleo formal.
Los datos oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) muestran que durante los primeros cuatro meses de 2026 más de 62.500 personas solicitaron acceder a la Prestación por Desempleo. Al mismo tiempo, la cantidad de beneficiarios activos se mantuvo por encima de las 100.000 personas mensuales en todo el período.
Según información oficial obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública, en enero se registraron 119.088 beneficiarios del seguro por desempleo. La cifra descendió a 104.250 en febrero, se ubicó en 104.598 en marzo y volvió a incrementarse hasta alcanzar los 107.632 beneficiarios en abril.
Durante ese último mes, el Estado destinó más de $32.862 millones al pago de estas prestaciones.
Más de 62.000 solicitudes en cuatro meses
Entre enero y abril ingresaron 62.528 solicitudes para acceder al fondo de desempleo. El mayor número de pedidos se registró en marzo, con 17.473 trámites iniciados.
En abril se sumaron otras 15.216 solicitudes, mientras que en el acumulado del primer cuatrimestre se otorgaron más de 55.000 prestaciones.
Los datos reflejan una demanda sostenida del beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo formal y cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Buenos Aires concentra el 43% de los beneficiarios
La provincia de Buenos Aires fue el distrito con mayor cantidad de beneficiarios activos en abril, con 45.929 personas alcanzadas por la prestación, equivalente a cerca del 43% del total nacional.
Detrás se ubicaron Córdoba, con 7.921 beneficiarios; Santa Fe, con 7.670; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 7.164.
Estos cuatro distritos concentran gran parte de la actividad industrial y productiva del país.
Los trabajadores de entre 45 y 49 años registran la mayor cantidad de casos
La distribución por edad muestra que el grupo de trabajadores de entre 45 y 49 años fue el más representado entre los beneficiarios del seguro por desempleo.
En abril, ese segmento alcanzó los 18.807 casos. También se registraron cifras elevadas entre las franjas de 35 a 39 años, de 30 a 34 años y de 50 a 54 años.
En cuanto a la distribución por género, ANSES informó que 73.537 hombres percibían la prestación durante abril, frente a 34.095 mujeres.
Contexto laboral y actividad económica
Los datos sobre la Prestación por Desempleo se conocen en un contexto de seguimiento de distintos indicadores vinculados al mercado laboral, la actividad industrial y el empleo registrado.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que existen señales de recuperación económica y generación de empleo, diversos sectores industriales y sindicales vienen manifestando preocupación por la evolución de la actividad manufacturera, el empleo formal y el impacto de la apertura comercial.
Las estadísticas oficiales muestran que más de 100.000 personas recibieron mensualmente el seguro por desempleo durante el primer cuatrimestre de 2026, mientras que las solicitudes para acceder al beneficio superaron las 62.500 entre enero y abril.