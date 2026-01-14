El empleo privado formal cayó a su nivel más bajo desde 2022, según un informe

Uno de los casos más relevantes fue el de la empresa textil TN & Platex, que cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en Tucumán, y suspendió a 190 trabajadores. La firma atribuyó la medida a la caída del consumo, la presión de las importaciones -tanto de indumentaria nueva como usada- y las dificultades de financiamiento que enfrentan las empresas locales.