El empleo privado formal cayó a su nivel más bajo desde 2022, según un informe

El empleo formal privado en la Argentina atraviesa uno de sus momentos más débiles de los últimos años. Con 6,19 millones de asalariados registrados, el nivel de ocupación del sector se ubicó en octubre de 2025 en su punto más bajo desde junio de 2022, según un estudio de la consultora Politikon Chaco elaborado en base a datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El relevamiento indica que en octubre el empleo privado cayó 2,8% interanual y registró una baja mensual desestacionalizada del 0,3%, lo que equivale a la pérdida de 17.900 puestos de trabajo respecto de septiembre. Se trató de la quinta caída consecutiva desde junio de 2025, en un contexto marcado por el ajuste económico y la contracción de la actividad.
En ese período, entre junio y octubre de 2025, se perdieron 71.296 empleos privados formales en todo el país. De esta manera, la serie desestacionalizada quedó 2,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023, el mes previo al cambio de gobierno.
La consultora estimó que desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta octubre del año pasado ya se destruyeron más de 176.908 puestos de trabajo en el sector privado formal. Además, subrayó que el volumen actual de empleo no solo es el más bajo desde mediados de 2022, sino también el menor registro de toda la administración actual.
La comparación interanual tampoco muestra señales de recuperación. En relación con octubre de 2024, el empleo privado formal retrocedió 0,9%, lo que implica una pérdida de 58.196 puestos de trabajo en los últimos doce meses.
Un impacto sectorial generalizado
El análisis por sectores exhibe un panorama mayormente negativo, según replicó Infobae. En octubre, solo la pesca mostró una variación positiva, con un crecimiento mensual del 1,8% que se tradujo en la creación de 262 empleos. Otros rubros, como enseñanza, electricidad, gas y agua, y servicios sociales y de salud, permanecieron prácticamente sin cambios.
En contraste, 10 sectores registraron caídas, con retrocesos más marcados en la industria manufacturera (-0,6%), la construcción (-0,5%) y la explotación de minas y canteras (-0,5%). La construcción continúa siendo el sector más golpeado desde noviembre de 2023, con una caída acumulada del 15,1% desde el cambio de gobierno.
Fuertes diferencias entre provincias
El deterioro del empleo también se refleja de manera desigual entre las provincias. En octubre, solo cuatro jurisdicciones mostraron mejoras mensuales: San Juan, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba. En otras cuatro no se registraron variaciones, mientras que 16 provincias evidenciaron caídas, con descensos superiores al 1% en Formosa, Catamarca, Tucumán y Tierra del Fuego.
En la comparación interanual, frente a octubre de 2024, apenas cinco provincias lograron mostrar subas. En el extremo opuesto, Santa Cruz y Chubut encabezaron las caídas más pronunciadas del país, con retrocesos del 10,1% y 5,4%, respectivamente.
Si se toma como referencia noviembre de 2023, solo tres provincias lograron recuperar o superar el nivel de empleo previo: Neuquén, Río Negro y Mendoza, impulsadas principalmente por la productividad de la industria energética. El resto de las jurisdicciones continúa por debajo de ese umbral, con retrocesos particularmente profundos en La Rioja y Santa Cruz, donde la caída acumulada desde 2023 supera el 12% y el 15%, respectivamente.
Cierres y despidos recientes
El freno del empleo formal ya se refleja en decisiones empresarias concretas. A apenas dos semanas del inicio del año, varias compañías anunciaron cierres de plantas y desvinculaciones de personal.
Uno de los casos más relevantes fue el de la empresa textil TN & Platex, que cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en Tucumán, y suspendió a 190 trabajadores. La firma atribuyó la medida a la caída del consumo, la presión de las importaciones -tanto de indumentaria nueva como usada- y las dificultades de financiamiento que enfrentan las empresas locales.
Días antes, la multinacional Lamb Weston, una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta de Munro, como parte de una reorganización global de su red industrial, lo que derivó en la desvinculación de unos 100 empleados.
Otro episodio reciente fue el de Lustramax, una empresa bonaerense dedicada a la distribución de papelería, artículos descartables, limpieza e higiene, que despidió a unos 15 trabajadores. La medida derivó en una protesta con corte total de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 35, en el partido de Pilar, inmediatamente después del peaje.
Con 6,19 millones de asalariados registrados en el sector privado, el saldo a nivel nacional continúa siendo negativo. La recuperación de la actividad aún no logra trasladarse al mercado laboral y, en el corto plazo, el repunte del empleo formal aparece como una meta todavía lejana.