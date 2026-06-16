Tras el feriado, el dólar oficial subió a $1.455 y el blue alcanzó su valor más alto desde fines de enero

Resumen para apurados
- El dólar oficial en Argentina subió este martes a $1.455 y el blue escaló a $1.470, su máximo desde enero, debido a la presión alcista generalizada tras el feriado.
- La cotización oficial avanzó cinco unidades, mientras que el CCL llegó a $1.500. El tipo de cambio oficial acumuló un alza del 2% en junio, acercándose al ritmo de la inflación.
- Esta aceleración cambiaria busca reducir la brecha con la inflación, mientras el mercado monitorea los límites de flotación del Banco Central y el reclamo de levantar el cepo.
El dólar oficial mantuvo este martes su tendencia alcista y cerró con subas tanto en el mercado oficial como en los segmentos financieros e informales. La cotización oficial avanzó cinco unidades y se ubicó en $1.455 para la venta, según las pantallas del Banco Nación.
En el mercado mayorista, donde se concentra el grueso de las operaciones cambiarias, el dólar finalizó a $1.436,50, con una suba de $8,50.
De esta manera, el tipo de cambio oficial acumula durante junio un alza de $28,50, equivalente al 2%, una dinámica que comienza a acercarse al ritmo de la inflación mensual.
En paralelo, el régimen de bandas cambiarias implementado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció una banda superior de $1.785,41. Con ese parámetro, el dólar mayorista quedó a $348,91 por debajo del límite teórico de flotación.
Por su parte, los dólares financieros también registraron movimientos alcistas. El dólar Contado con Liquidación” (CCL), que surge de las operaciones con acciones y bonos negociados simultáneamente en el mercado local y en el exterior, alcanzó los $1.500.
Fuerte salto del dólar "blue"
La suba más marcada correspondió al dólar "blue". La cotización informal ganó $10, y cerró en $1.470, su valor más alto desde el 29 de enero. En el acumulado mensual, el dólar paralelo avanzó $40.