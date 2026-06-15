Mundial 2026: ¿cuáles son y dónde ver en vivo los partidos de este lunes 15 de junio?

Mundial 2026: ¿cómo ver en vivo Bélgica-Egipto?

En el Lumen Field de Seattle la Selección de Bélgica se estrenará en esta Copa del Mundo con la premisa de olvidar la rápida eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El conjunto dirigido por el francés Rudi García atraviesa un gran presente y acumula 13 partidos sin conocer la derrota entre amistosos y compromisos oficiales. Su última presentación fue una contundente goleada por 5-0 sobre Túnez. Egipto, en tanto, dejó una buena imagen en sus encuentros preparatorios frente a España y Brasil y llega con la ilusión de pelear por uno de los lugares de clasificación en una zona que también integran Nueva Zelanda e Irán. Comenzará a las 16 y será transmitido por DSports y TyC Sports.