Este es el pueblito más helado de la Argentina: las temperaturas superan a la Antártida

Si las temperaturas bajo cero causan problemas, en este pueblo la apuesta es doble. En Maquinchao el termómetro puede llegar a marcar los -35°C y es imposible predecir lo que hay metros más adelante con la abundante nieve que cae. Pese a que el Polo Sur está aún lejos, en este lugar de la Argentina el frío rompe todos los récords y se lleva el primer puesto en las temperaturas descendentes de todo el país.