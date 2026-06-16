Preventiva para el acusado de matar de un escopetazo a un joven que le habría robado naranjas

Villa Carmela: murió un hombre durante una pelea

El fiscal Carlos Sale investiga una pelea vecinal que terminó con una persona fallecida. El hecho, el tercer homicidio registrado durante este fin de semana largo, ocurrió en Villa Carmela, Yerba Buena. Carlos Romano Hardoy, de 40 años, ingresó a un pasillo del barrio Triángulo I y se encontró con Antonio “Choclito” Carrizo, de 25. Ambos protagonizaron una fuerte discusión que terminó cuando el más joven le aplicó un golpe de puño a Hardoy. La víctima cayó al suelo y quedó inconsciente. Los vecinos alertaron al servicio de emergencias 107 y, cuando el personal médico llegó al lugar, constató que el hombre ya había fallecido. Tras el incidente, Carrizo se dio a la fuga, aunque posteriormente fue aprehendido por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Yerba Buena. El fiscal Sale ordenó su aprehensión y aguarda los resultados de la autopsia para continuar con el proceso.



