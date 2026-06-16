Preventiva para el acusado de matar de un escopetazo a un joven que le habría robado naranjas

Resumen para apurados
- Una jueza dictó prisión preventiva para José Fransecena, acusado de matar de un escopetazo a un joven que ingresó a robar naranjas a su finca en Los Nogales el pasado viernes.
- El hecho ocurrió cuando la víctima, desarmada, recibió un disparo por la espalda. La defensa alega un accidente y que el imputado sufría constantes robos en su propiedad.
- La querella buscará agravar la acusación con nuevas pruebas, en un caso que reaviva el debate sobre la legítima defensa y la seguridad de los productores rurales de la región.
Le aclaró a la jueza que quería declarar. “Sólo quiero decir que no soy un delincuente; todo fue un accidente”, sostuvo José Javier Fransecena, el hombre acusado por la muerte de un joven que había ingresado a su quinta para sustraer naranjas. Una jueza le dictó la prisión preventiva por dos meses, mientras que la querella anunció que continuará reuniendo evidencias para intentar agravar su situación procesal.
El viernes, cerca de las 15, Daniel Juan Gutiérrez, que se encontraba en situación de calle, recolectaba naranjas que, en principio, pretendía comercializar. Al descubrirlo en el lugar, el dueño de la propiedad, que estaba acompañado por su hermano, le disparó por la espalda con una escopeta cargada con cartuchos de plomo. El hombre corrió y cayó herido varios metros más adelante. Minutos después falleció.
El auxiliar fiscal Lucas Maggio, bajo las directivas del fiscal Pedro Gallo, informó que fue el comisionado rural de Los Nogales quien dio aviso sobre lo ocurrido en la finca, ubicada junto al country La Reserva II. Señaló que, al llegar los policías, encontraron al acusado, a su hermano y a otras personas en el lugar.
“Se estableció que el sospechoso y su hermano, que se movilizaban en una camioneta Ford F-100, fueron quienes descubrieron a la víctima dentro de la finca. Además, en un Renault Clio se encontraba la hermana de ambos. En ese vehículo se halló el arma que habría sido utilizada en el hecho”, explicó.
El representante del Ministerio Público detalló que el hermano del acusado también había sido aprehendido, pero que posteriormente recuperó la libertad al no encontrarse elementos suficientes para vincularlo con el homicidio.
“Se trata de un hecho de extrema gravedad, ya que se efectuó un disparo por la espalda contra una persona desarmada, utilizando una escopeta cargada con perdigones de plomo”, sostuvo Maggio al fundamentar la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y solicitar que se dictara prisión preventiva por tres meses.
Otro planteo
Gerardo Banegas, representante de la familia de la víctima, cuestionó algunos aspectos de la teoría presentada por el Ministerio Público.
“Lo primero que debe aclararse es que el ataque se registró a unos 600 metros de la finca y sobre una calle, es decir, en un espacio público. Otro dato que no puede pasarse por alto es que resulta difícil creer que haya recorrido esa distancia corriendo con una herida de semejante gravedad en la espalda”, razonó el profesional.
“Estamos recolectando testimonios de personas que aseguran que el acusado es una persona violenta y que amenaza a quienes pasan cerca de su finca”, añadió Banegas.
“Hay otros aspectos que deben analizarse. El primero es que estos dos hombres estuvieron junto a la víctima y no hicieron nada para asistirla. Podrían haberlo cargado en la camioneta y trasladarlo al hospital Avellaneda en pocos minutos. También debe explicarse qué hacían los familiares del acusado en el lugar del hecho, especialmente si se tiene en cuenta que uno de ellos tenía en su poder el arma presuntamente utilizada en el crimen”, sostuvo.
Banegas aclaró que no se oponía a la calificación legal propuesta por la fiscalía, al considerar que se trata de una acusación provisoria. Sin embargo, adelantó que en los próximos días presentará nuevas evidencias con el objetivo de que se agrave la situación procesal del imputado. También respaldó el pedido de prisión preventiva y el plazo solicitado por el Ministerio Público.
La defensa
Julieta Jorrat, defensora de Fransecena, no cuestionó la acusación formulada por la fiscalía, aunque sí realizó algunas consideraciones sobre el contexto del caso.
“Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un productor que vive de lo que cosecha y que permanentemente sufre hechos de estas características”, explicó.
“Además, el joven fallecido era conocido en la zona por los robos que cometía. No intento justificar lo sucedido; simplemente planteo elementos que ayudan a comprender un contexto que terminó derivando en un desenlace fatal”, sostuvo la penalista.
“Quiero desmentir categóricamente que mi asistido sea una persona violenta. Eso lo afirma aquí el querellante, pero en el expediente no existe una sola declaración que respalde semejante acusación”, agregó.
Jorrat rechazó el pedido de prisión preventiva al considerar que su asistido no tenía intención alguna de entorpecer la investigación ni de sustraerse de la acción de la Justicia. En caso de que se dispusiera una medida cautelar, solicitó que fuera bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La resolución
La jueza María Valeria Mibelli coincidió con las partes en que se trata de un caso grave y consideró necesario resguardar el desarrollo de la investigación.
En ese contexto, le dictó a Fransecena dos meses de prisión preventiva de cumplimiento efectivo, aunque por un plazo menor al solicitado por la fiscalía.
La magistrada entendió que existían riesgos procesales que justificaban la medida cautelar y que era necesario garantizar el normal avance de la causa.
La resolución marca apenas el comienzo de un expediente que promete un desarrollo tan complejo como polémico.
Villa Carmela: murió un hombre durante una pelea
El fiscal Carlos Sale investiga una pelea vecinal que terminó con una persona fallecida. El hecho, el tercer homicidio registrado durante este fin de semana largo, ocurrió en Villa Carmela, Yerba Buena. Carlos Romano Hardoy, de 40 años, ingresó a un pasillo del barrio Triángulo I y se encontró con Antonio “Choclito” Carrizo, de 25. Ambos protagonizaron una fuerte discusión que terminó cuando el más joven le aplicó un golpe de puño a Hardoy. La víctima cayó al suelo y quedó inconsciente. Los vecinos alertaron al servicio de emergencias 107 y, cuando el personal médico llegó al lugar, constató que el hombre ya había fallecido. Tras el incidente, Carrizo se dio a la fuga, aunque posteriormente fue aprehendido por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Yerba Buena. El fiscal Sale ordenó su aprehensión y aguarda los resultados de la autopsia para continuar con el proceso.