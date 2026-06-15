Adelanto de haberes para jubilados: cómo pedir hasta $1.000.000 y devolverlo en el próximo cobro

Resumen para apurados
- El Banco Nación ofrece en Argentina un adelanto de haberes de hasta $1.000.000 para jubilados y pensionados que cobren allí, con el fin de cubrir gastos imprevistos rápidamente.
- El trámite se realiza de forma digital mediante la app BNA+ para montos desde $100.000. La devolución se debita automáticamente con la acreditación del próximo haber mensual.
- La medida ofrece una alternativa ágil de liquidez inmediata para los adultos mayores, evitando el endeudamiento a largo plazo en un contexto de alta presión económica.
El Banco Nación ofrece un adelanto de haberes para jubilados y pensionados que cobran sus prestaciones en la entidad. El monto puede llegar a $1.000.000 y se devuelve automáticamente cuando se acredita el próximo pago.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación cuentan con una alternativa para acceder a dinero de forma rápida sin necesidad de tramitar un préstamo tradicional. La entidad financiera ofrece un Adelanto de Haberes de hasta $1.000.000, destinado a cubrir gastos imprevistos o necesidades económicas puntuales.
La herramienta permite disponer de fondos anticipados utilizando como respaldo el ingreso previsional que el beneficiario percibe todos los meses.
Cómo funciona el adelanto de haberes del Banco Nación
El sistema es sencillo. Una vez aprobada la solicitud, el Banco Nación acredita el monto requerido en la cuenta del cliente. Posteriormente, cuando se deposita la próxima jubilación o pensión, la entidad descuenta automáticamente el dinero adelantado junto con los intereses y gastos correspondientes.
De esta manera, el beneficiario devuelve el monto en una sola cuota y evita asumir compromisos de pago durante varios meses, como ocurre con los préstamos personales tradicionales.
Cuál es la diferencia con un préstamo tradicional
A diferencia de un crédito común, el adelanto de haberes no se financia en cuotas mensuales.
Además:
Es otorgado directamente por el Banco Nación.
No requiere gestionar un préstamo personal.
Puede tramitarse de forma completamente digital.
La devolución se realiza automáticamente con el próximo cobro.
La preaprobación puede obtenerse en pocos minutos.
Quiénes pueden solicitar el adelanto de haberes
La línea está destinada exclusivamente a:
Jubilados.
Pensionados.
En ambos casos, los beneficiarios deben cobrar sus haberes en una cuenta del Banco Nación.
Por el contrario, quedan excluidos quienes perciban:
Pensiones no contributivas.
Pensiones asistenciales.
Pensiones graciables.
Beneficios otorgados por regímenes especiales.
La exclusión aplica incluso si esos pagos son administrados por la Anses.
Cuánto dinero se puede pedir
El adelanto tiene:
Un monto mínimo de $100.000.
Un monto máximo de $1.000.000.
La suma final que puede obtener cada solicitante dependerá de la evaluación crediticia realizada por el banco.
Cómo pedir el adelanto de haberes desde el celular
El trámite puede realizarse desde la aplicación BNA+ siguiendo estos pasos:
Ingresar a la app con usuario y contraseña.
Seleccionar la opción "Tu Banco".
Acceder al menú "Préstamos".
Presionar el símbolo "+" para generar una nueva solicitud.
Elegir el monto deseado.
Completar los datos requeridos.
Revisar las condiciones de la operación.
Confirmar la solicitud.
Según informó la entidad, una vez obtenida la preaprobación, los fondos pueden acreditarse rápidamente en la cuenta del jubilado o pensionado.
Una alternativa para afrontar gastos imprevistos
En un contexto donde los gastos cotidianos siguen presionando el presupuesto de los adultos mayores, el adelanto de haberes aparece como una herramienta para obtener liquidez inmediata sin necesidad de contratar un préstamo de largo plazo.
La posibilidad de gestionar todo el proceso desde el celular y devolver el dinero con el próximo cobro convierte a esta opción en una de las alternativas más ágiles disponibles actualmente para jubilados y pensionados del Banco Nación.