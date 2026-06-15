El oficialismo avanzó sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso, tras informes que contradijeron al gobierno de Milei

El oficialismo avanzó con cambios en el funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo encargado de analizar el impacto económico de los proyectos de ley. De esa forma, los libertarios reforzaron el control político sobre las actividades de esta área, luego de que algunos de sus informes contradijeran estimaciones utilizadas por el gobierno de Javier Milei en debates sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario.