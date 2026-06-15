Por qué seguís sintiendo frío pese a abrigarte: los errores más comunes que debés evitar

Protección contra el viento y superficies externas

La capa final actúa como un escudo protector frente a la convección o el aire circulante que barre el calor superficial. Existen opciones impermeables, rompevientos e híbridas que combinan refuerzos de tela especial para entornos ventosos. Esta protección exterior debe ajustarse correctamente al cuerpo con el fin de impedir fugas térmicas accidentales por los puños o la zona del cuello.