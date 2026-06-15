Por qué seguís sintiendo frío pese a abrigarte: los errores más comunes que debés evitar
El reemplazo de prendas de algodón por fibras sintéticas resulta vital para mantener la piel seca y evitar la pérdida de calor por evaporación. La implementación de barreras físicas contra el suelo impide que la energía térmica abandone el organismo a través del proceso de conducción.
Resumen para apurados
- Especialistas explicaron cómo evitar el frío en invierno al vestir, señalando que acumular ropa sin criterio ignora las leyes físicas de la termorregulación corporal.
- El cuerpo pierde calor por evaporación y conducción. Se sugiere el sistema de capas con prendas sintéticas en vez de algodón, y evitar el contacto directo con suelos fríos.
- Aplicar estos principios térmicos permitirá a la población prevenir la hipotermia y optimizar el uso de abrigos frente a las bajas temperaturas que afectan a la región.
Vestirse adecuadamente para enfrentar bajas temperaturas requiere comprender cómo funciona la termorregulación corporal. Muchas personas cometen el error de sumar abrigos sin criterio, ignorando que las prendas no producen calor sino simplemente retienen el clima generado por radiación.
El canal Campamenteros explica que existen cuatro formas principales de perder energía térmica: radiación, evaporación, convección y conducción. Para evitar el enfriamiento excesivo, resulta vital gestionar la humedad del sudor y aislarse del contacto directo con superficies frías como el suelo.
La importancia de la primera y segunda piel
Esta labor primordial del tejido inicial consiste en mantener la dermis completamente seca para evitar la congelación por humedad. El algodón representa el peor enemigo en climas gélidos debido a su alta capacidad de absorción y lentitud para el secado. Los materiales sintéticos como poliéster favorecen la rápida evaporación rumbo al exterior de la pieza.
El polar destaca como material ideal para la etapa intermedia gracias a su ligereza y propiedades hidrófugas. Sus fibras huecas atrapan la energía irradiada por el organismo mientras contribuyen a la eliminación de residuos líquidos. Resulta preferible utilizar dos prendas finas antes que una sola cubierta gruesa para mejorar la regulación según la actividad realizada.
Protección contra el viento y superficies externas
La capa final actúa como un escudo protector frente a la convección o el aire circulante que barre el calor superficial. Existen opciones impermeables, rompevientos e híbridas que combinan refuerzos de tela especial para entornos ventosos. Esta protección exterior debe ajustarse correctamente al cuerpo con el fin de impedir fugas térmicas accidentales por los puños o la zona del cuello.
Aislar el organismo del pavimento mediante sillas o elementos específicos previene el enfriamiento por conducción directa. Ese contacto prolongado con superficies heladas transmite la vitalidad interna orientada afuera al punto de alcanzar una igualdad física peligrosa. Ignorar este principio mecánico conduce inevitablemente a la hipotermia pese al grosor de la ropa empleada durante la jornada invernal.