Mundial 2026: entre el frío, el feriado y la calma, Tucumán espera por el debut de la Selección argentina

Álvaro, con la camiseta puesta, no dudó. “Argentina va a ganar”, dijo con la seguridad de los más chicos, mientras mencionaba a Lionel Messi como su gran ídolo. Su madre, Roxana, contó que llegaron a la provincia para acompañar una delegación en un torneo de la comunidad LGBT y aprovecharon para hacer turismo. “Tucumán es muy linda, vamos a volver”, aseguró.