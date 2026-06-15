Mundial 2026

Mundial 2026: entre el frío, el feriado y la calma, Tucumán espera por el debut de la Selección argentina

Un recorrido por la plaza Independencia mostró un entusiasmo moderado que convive con la esperanza intacta de volver a festejar.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, los ciudadanos y turistas esperan con calma y frío el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, mostrando un entusiasmo moderado antes del inicio.
  • La tranquilidad de la plaza Independencia se debe a un fin de semana largo y bajas temperaturas. Los pocos transeúntes y visitantes comparten su ilusión pero con cautela.
  • Aunque el fervor todavía es discreto, se espera que la pasión futbolística y el apoyo masivo se enciendan por completo una vez que la pelota comience a rodar en el torneo.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el debut mundialista ya empezó, pero en Tucumán el clima todavía no termina de encenderse. El feriado, el frío intenso y la tranquilidad típica de un fin de semana largo se combinaron para dejar postales de una ciudad más bien calmo, con poca circulación y un entusiasmo que aparece a cuentagotas.

En el corazón de la capital, la plaza Independencia ofreció una escena particular: más turistas que locales y un Mundial que, por ahora, se vive con discreción. Entre los que paseaban, una familia llegada desde Corrientes aportó algo del color que todavía no abunda.

Álvaro, con la camiseta puesta, no dudó. “Argentina va a ganar”, dijo con la seguridad de los más chicos, mientras mencionaba a Lionel Messi como su gran ídolo. Su madre, Roxana, contó que llegaron a la provincia para acompañar una delegación en un torneo de la comunidad LGBT y aprovecharon para hacer turismo. “Tucumán es muy linda, vamos a volver”, aseguró.

captura de video captura de video

Más allá de ese entusiasmo puntual, el pulso general es otro. Un grupo de jóvenes tucumanas reconoció que no siguen el fútbol de cerca, aunque admitieron que en instancias decisivas se suman a la fiebre mundialista. “Los últimos partidos seguro los vemos”, dijeron entre risas.

También hubo quienes, aun con dificultades, no pierden la expectativa. Una madre con su bebé en brazos contó que sigue los partidos “cuando puede”, pero no dudó en el pronóstico: “Argentina gana, obvio”.

El recorrido también encontró visitantes de Buenos Aires, que llegaron por un congreso y aprovecharon para conocer la historia local. Si bien no mostraron una euforia desbordante, coincidieron en que el Mundial siempre genera emoción: “Ojalá lo gane”, resumieron.

Así, Tucumán transita la previa con una intensidad moderada. El fervor todavía no explota, pero late en el fondo. Tal vez haga falta que la pelota empiece a rodar para que la ilusión, esa que nunca falta, termine de encender a todos.

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