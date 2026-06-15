A los 105 años falleció la escritora argentina María Granata

A esa novela le siguieron Los tumultos -Premio Strega en la Argentina en 1974-, El jubiloso exterminio y El diluvio y la guerra, entre otras. También escribió decenas de libros para chicos y para adolescentes, un terreno que cultivó con la misma dedicación que la poesía o la narrativa para adultos. En 2006 obtuvo un reconocimiento de la Fundación Konex; y en 2007, el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía.