Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 14 de junio

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán dejó vacante el pozo principal del Tuqui 10 este domingo 14 de junio al no registrarse ganadores con diez aciertos en el sorteo N°183.
- Aunque el premio de 70 millones quedó vacante, la modalidad Seguro Sale repartió más de 17 millones de pesos entre ganadores de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena.
- El pozo acumulado para el próximo sorteo del domingo 21 de junio de 2026 ascenderá a casi 100 millones de pesos, incrementando la expectativa entre los apostadores.
El Tuqui 10 volvió a sortearse este domingo 14 de junio de 2026 y no hubo ganadores con los diez aciertos, por lo que el pozo principal quedó vacante. De esta manera, el premio acumulado continúa creciendo y alcanzará los $99.876.654,08 para el próximo sorteo.
Números ganadores del Tuqui 10
En el sorteo N°183 salieron los siguientes números:
02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21
La Caja Popular de Ahorros informó que el premio mayor de $70.000.000 quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar la combinación completa.
Cómo salió el Seguro Sale
En la modalidad Seguro Sale, los números sorteados fueron:
02 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19
Bolilla extra: 20
En este caso sí hubo ganadores y el premio de $17.322.496 fue repartido entre apostadores de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, según informó la organización.
Ganadores de los premios por número de cartón
Además, se entregaron diez premios de $700.000 correspondientes a los siguientes números de cartón:
109215
174911
101598
109199
165118
187435
170584
130215
137306
144847
Ganadores del sorteo especial
También se realizaron los sorteos especiales con premios de $200.000, que se duplican a $400.000 si el ganador se encuentra presente al momento del sorteo.
Los beneficiados fueron:
Carlos Díaz
Analia Flores
Dina Mercado
Ema Antezana
Rosa Contreras
Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10
La Caja Popular de Ahorros confirmó que el próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el domingo 21 de junio de 2026, con el Cartón Verde y un pozo millonario acumulado de $99.876.654,08.
Con el premio principal vacante, la expectativa crece entre los apostadores tucumanos que buscarán quedarse con uno de los pozos más importantes del juego.