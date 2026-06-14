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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 14 de junio

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este domingo 14 de junio el sorteo N°183 del Tuqui 10.

Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 14 de junio.
Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 14 de junio.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros de Tucumán dejó vacante el pozo principal del Tuqui 10 este domingo 14 de junio al no registrarse ganadores con diez aciertos en el sorteo N°183.
  • Aunque el premio de 70 millones quedó vacante, la modalidad Seguro Sale repartió más de 17 millones de pesos entre ganadores de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena.
  • El pozo acumulado para el próximo sorteo del domingo 21 de junio de 2026 ascenderá a casi 100 millones de pesos, incrementando la expectativa entre los apostadores.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 volvió a sortearse este domingo 14 de junio de 2026 y no hubo ganadores con los diez aciertos, por lo que el pozo principal quedó vacante. De esta manera, el premio acumulado continúa creciendo y alcanzará los $99.876.654,08 para el próximo sorteo.

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 14 de junio

Números ganadores del Tuqui 10

En el sorteo N°183 salieron los siguientes números:

02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21

La Caja Popular de Ahorros informó que el premio mayor de $70.000.000 quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar la combinación completa.

Cómo salió el Seguro Sale

En la modalidad Seguro Sale, los números sorteados fueron:

02 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19

Bolilla extra: 20

En este caso sí hubo ganadores y el premio de $17.322.496 fue repartido entre apostadores de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, según informó la organización.

Ganadores de los premios por número de cartón

Además, se entregaron diez premios de $700.000 correspondientes a los siguientes números de cartón:

109215

174911

101598

109199

165118

187435

170584

130215

137306

144847

Ganadores del sorteo especial

También se realizaron los sorteos especiales con premios de $200.000, que se duplican a $400.000 si el ganador se encuentra presente al momento del sorteo.

Los beneficiados fueron:

Carlos Díaz

Analia Flores

Dina Mercado

Ema Antezana

Rosa Contreras

Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10

La Caja Popular de Ahorros confirmó que el próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el domingo 21 de junio de 2026, con el Cartón Verde y un pozo millonario acumulado de $99.876.654,08.

Con el premio principal vacante, la expectativa crece entre los apostadores tucumanos que buscarán quedarse con uno de los pozos más importantes del juego.

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