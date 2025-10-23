Reforma laboral: ¿qué son los "salarios dinámicos" que promueve el Gobierno nacional?

La competitividad y la flexibilidad en el mercado laboral

El Gobierno argumentó que esta reforma es necesaria para aumentar la competitividad y la flexibilidad en el mercado laboral. Al vincular los aumentos salariales a la productividad y a la situación económica específica de cada empresa, se pretende crear un sistema más adaptable y realista. Además, la propuesta busca eliminar la fijación automática de aumentos salariales en función de la inflación, favoreciendo un enfoque más matizado.