Arquitectura, literatura y distorsión: el trípode creativo de Camionero para conquistar la plaza tucumana

La banda Camionero se encuentra en medio de una gira por el norte argentino, viviendo una experiencia que su baterista, Santiago Luis, describe como un momento de gran conexión con el público de la región. Según explica el músico, en esta tercera visita a la zona han notado que los asistentes ya no solo se acercan por curiosidad, sino que se han convertido en un "público duro" que corea las canciones nuevas, un fenómeno de globalización musical que los sorprendió gratamente en su reciente paso por Salta.

