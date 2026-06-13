Arquitectura, literatura y distorsión: el trípode creativo de Camionero para conquistar la plaza tucumana
Santiago Luis, baterista del dúo, desglosa la evolución de una banda que construye canciones desde la literatura y la estructura. El domingo presentan su nuevo disco en el Teatro Puerto Libertad.
Resumen para apurados
- El dúo Camionero presenta su nuevo disco 'Pruebas de contacto' este domingo en el Teatro Puerto Libertad de Tucumán, como parte de su gira musical por el norte argentino.
- El proyecto musical se basa en un trípode creativo de arquitectura, literatura y rock. Ante la crisis cultural, la banda destaca la autogestión y el apoyo entre colegas.
- La presentación busca consolidar un público fiel en la región y promover la escena independiente mediante la colaboración con bandas locales en un contexto de cambio cultural.
La banda Camionero se encuentra en medio de una gira por el norte argentino, viviendo una experiencia que su baterista, Santiago Luis, describe como un momento de gran conexión con el público de la región. Según explica el músico, en esta tercera visita a la zona han notado que los asistentes ya no solo se acercan por curiosidad, sino que se han convertido en un "público duro" que corea las canciones nuevas, un fenómeno de globalización musical que los sorprendió gratamente en su reciente paso por Salta.
Uno de los pilares que define a Camionero es la intersección entre sus profesiones y su arte. Santiago Luis, quien además es arquitecto, explica cómo su formación académica le otorga un criterio organizativo y artístico fundamental para la banda. "Armo la estructura de los temas muy en base a las partes", señala el baterista, vinculando la arquitectura con la composición musical. Por su parte, la literatura aporta la "bajada directa" a las letras a cargo de Joan, quien trabaja con una concentración exhaustiva para lograr el mensaje deseado.
Esta valoración del trabajo manual y profesional se cristalizó en el ciclo “Tracción a Sangre”, un hito evolutivo que Santiago destaca como el motor que les permitió crecer a mayor escala. Este proyecto no solo sirvió para asentar un público fiel que asistía mes a mes, sino que fue una plataforma para ponderar diversos oficios, dedicando cada fecha a resaltar el valor de distintos trabajadores bajo la propuesta del "acoplado de las artes".
La banda llega a la provincia para presentar su nuevo material discográfico, “Pruebas de contacto”, un álbum que expande su repertorio manteniendo un núcleo duro de influencias del rock nacional de los 60 y 70, como Pappo, Manal y Pescado Rabioso. Santiago Luis admite que, aunque se mantienen fieles a su esencia, en este disco asoman matices más contemporáneos de bandas como El Mató a un Policía Motorizado o los Redondos, siempre buscados de forma natural.
Respecto a la industria actual, Luis se muestra reflexivo: "Lo que importa es la obra artística y lo que querés transmitir; los medios de difusión pueden ser señales de humo digitales, pero si la obra tiene fuerza, llegará igual". Ante un contexto económico complejo para la cultura, el baterista enfatiza la importancia de la autogestión y el apoyo entre colegas para sostener las producciones independientes.
Para Camionero, Tucumán es una parada con historia. Santiago recuerda con especial afecto su paso por la Taberna de Saturno, lugar al que califica como "característico, roquero y místico", considerándolo una pieza fundamental de la cultura local.
La escala tucumana de esta gira por el norte tendrá lugar este domingo 14 de junio en el Teatro Puerto Libertad (Combate de las Piedras 1850). El show comenzará puntual a las 21 y promete ser una celebración del rock independiente, contando con las bandas Brahmans y Cebú del Huaico, en una noche que promete ser un reflejo de esta evolución, donde el diálogo entre generaciones y el respeto por el "idioma" del público joven serán los protagonistas de una noche de puro rock.