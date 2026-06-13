Con el tucumano Luca Montero, Argentina se colgó el bronce en el Mundial de Básquet para Sordos

El partido por el tercer puesto mostró la mejor versión del conjunto albiceleste. Aunque los flashes de las estadísticas se los llevó el bonaerense Franco Cattini (con una descomunal planilla de 31 puntos y 21 rebotes), secundado por los aportes clave de Lucio Galli (16 tantos) y Franco Dominé (12 unidades), el trabajo colectivo y la entrega en el perímetro de Montero fueron fundamentales para sostener la ventaja y neutralizar los intentos de reacción del anfitrión polaco.