Con el tucumano Luca Montero, Argentina se colgó el bronce en el Mundial de Básquet para Sordos

Resumen para apurados
- La selección argentina U21 de básquet para sordos, con el tucumano Luca Montero, ganó la medalla de bronce tras vencer 85-64 a Polonia en el Mundial de Lublin.
- El combinado nacional logró subirse al podio mundialista por primera vez en su historia, gracias a una sólida defensa y una gran actuación de Cattini, Galli y Montero.
- Este triunfo histórico consolida el básquet adaptado del país y potencia a los jóvenes talentos del interior, mientras Tucumán prepara un gran recibimiento para Montero.
El básquetbol argentino volvió a firmar una página dorada a nivel internacional, y esta vez tiene una fuerte impronta tucumana. La selección argentina U21 de básquet para sordos se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de la categoría disputado en Lublin, Polonia, tras vencer de manera contundente al seleccionado local por 85 a 64.
Con este resultado, el combinado nacional logró subirse al podio de una Copa del Mundo por primera vez en su historia, desatando el festejo de un plantel que tuvo entre sus filas al alero taficeño Luca Montero.
"Es un gran orgullo por representar a Argentina y terminar entre los tres mejores del mundo", expresó Montero, actual jugador de Talleres de Tafí Viejo, visiblemente emocionado tras la consagración en tierras europeas.
El partido por el tercer puesto mostró la mejor versión del conjunto albiceleste. Aunque los flashes de las estadísticas se los llevó el bonaerense Franco Cattini (con una descomunal planilla de 31 puntos y 21 rebotes), secundado por los aportes clave de Lucio Galli (16 tantos) y Franco Dominé (12 unidades), el trabajo colectivo y la entrega en el perímetro de Montero fueron fundamentales para sostener la ventaja y neutralizar los intentos de reacción del anfitrión polaco.
El certamen, que consagró como campeón a Ucrania tras vencer en una ajustadísima final a Estados Unidos por 90 a 88, sirvió para ratificar el excelente nivel del básquet adaptado argentino y, en particular, el crecimiento de los talentos del interior del país.
El regreso del héroe a Tafí Viejo
La delegación nacional ya emprendió el regreso, y en Tucumán se prepara un recibimiento especial para el jugador del "León" taficeño.
Está previsto que Luca Montero pise suelo tucumano este lunes a las 7 de la mañana, donde familiares, amigos y la comunidad del básquet local lo esperarán para reconocer el enorme mérito de haber llevado la bandera de la provincia y del país a lo más alto del deporte mundial.