Con el tucumano Luca Montero, Argentina está en semis del Mundial U21 de básquet para sordos

La selección argentina de básquet para sordos, conocida como "Los Topitos", logró una clasificación histórica a las semifinales del Campeonato Mundial U21 que se disputa en Lublin, Polonia, tras derrotar a Lituania por 85 a 79 en un encuentro sumamente disputado. Este triunfo ubica al conjunto nacional entre los cuatro mejores equipos del torneo internacional.
Tras el partido, el jugador Luca Montero dialogó con LA GACETA y destacó el impacto deportivo de este resultado, señalando que estar en una semifinal del mundo implica posicionarse entre la élite del planeta y representa un orgullo enorme de cara a lo que viene.
El camino de la "albiceleste" continuará este jueves a las 11:30, momento en que se medirán ante Estados Unidos por el pase a la final del certamen. El encuentro se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de la federación internacional, disponible en youtube.com/@DIBF-Official.