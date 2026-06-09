DeportesBásquet

Con el tucumano Luca Montero, Argentina está en semis del Mundial U21 de básquet para sordos

El seleccionado venció a Lituania y ahora buscará la final frente a Estados Unidos. El alero de Talleres de Tafí Viejo es una de las piezas importantes del equipo que hace historia en Polonia.

Con el tucumano Luca Montero, Argentina está en semis del Mundial U21 de básquet para sordos
Hace 2 Hs

La selección argentina de básquet para sordos, conocida como "Los Topitos", logró una clasificación histórica a las semifinales del Campeonato Mundial U21 que se disputa en Lublin, Polonia, tras derrotar a Lituania por 85 a 79 en un encuentro sumamente disputado. Este triunfo ubica al conjunto nacional entre los cuatro mejores equipos del torneo internacional.

Tras el partido, el jugador Luca Montero dialogó con LA GACETA y destacó el impacto deportivo de este resultado, señalando que estar en una semifinal del mundo implica posicionarse entre la élite del planeta y representa un orgullo enorme de cara a lo que viene.

El camino de la "albiceleste" continuará este jueves a las 11:30, momento en que se medirán ante Estados Unidos por el pase a la final del certamen. El encuentro se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de la federación internacional, disponible en youtube.com/@DIBF-Official.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia
1

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito
2

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026
3

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína
4

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes
5

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
2

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
3

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
5

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

Más Noticias
El tucumano que pasó de trabajar en un bar a ayudar a preparar a los árbitros del Mundial 2026

El tucumano que pasó de trabajar en un bar a ayudar a preparar a los árbitros del Mundial 2026

Andrés Yllana dejaría de ser el técnico de San Martín: qué falta para que sea oficializado

Andrés Yllana dejaría de ser el técnico de San Martín: qué falta para que sea oficializado

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Comentarios