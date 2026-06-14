Huracanes, olas de calor y sequías: cómo sus desechos orgánicos potencian la resiliencia del planeta

Los científicos creen que este efecto puede explicarse, al menos en parte, porque la materia vegetal en descomposición devuelve nutrientes al suelo. El autor principal del estudio, el ecólogo Kai Kopecky, de la Universidad de Colorado Boulder, destacó que el hallazgo más sorprendente fue la magnitud de esta influencia. "Más que el impacto de un organismo concreto, lo más llamativo fue comprobar hasta qué punto los organismos muertos influyen de forma extensa y contundente en los seres vivos", afirmó.