Ciberdelincuentes cambian de táctica: menos ataques masivos, más operaciones dirigidas y difíciles de detectar

La reorganización de las tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes es la razón por la que hubo una baja mensual del 7% de los ataques en las organizaciones de todo el mundo. Así lo expuso Check Point Research (CPR), la división de inteligencia de Check Point Software Technologies, especialistas en seguridad cibernética. El promedio fue de 2.055 ciberataques semanales durante mayo de 2026.