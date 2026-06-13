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Cartas de lectores: El Indio Solari, de Yrigoyen a Milei
Cartas de lectores: El Indio Solari, de Yrigoyen a Milei
Hace 4 Hs

Fue impactante y conmovedor a la vez, ver las muestras de cariño y agradecimiento hacia los restos del gran artista Indio Solari, por parte de millones de personas en todo el país. Y esas imágenes de pueblo movilizado ante la pérdida de una figura pública, me trajo el recuerdo de la que fue la primera muestra masiva en Argentina, tras la muerte de un personaje público: la sucedida tras la muerte del presidente Dr. Hipólito Yrigoyen (3 de julio de 1933). Cientos de miles de personas se volcaron a las calles de Buenos Aires para despedirlo. Fue una multitud sin precedentes en el país hasta ese momento, con una fuerte presencia de los sectores más humildes y trabajadores, pero también de la clase media y estudiantes y hasta ciudadanos arrepentidos que tres años antes habían convalidado el golpe de Estado de 1930. Familiares del presidente Yrigoyen rechazaron las honras fúnebres del gobierno fraudulento de Agustín P. Justo. El velatorio se realizó en su austera y modesta casa de la calle Sarmiento. Al momento de trasladar sus restos al Cementerio de la Recoleta, la multitud directamente le arrebató el cajón a la carroza fúnebre, llevando el ataúd en andas con los brazos del pueblo, durante todo el trayecto. El gobierno intentó minimizar el impacto del funeral y amenazó con severas sanciones a los empleados públicos que faltaran a sus puestos de trabajo por asistir a la despedida de ese hombre que había tomado como propia la causa de los desposeídos. Pese a las advertencias, el ausentismo estatal fue masivo y las calles se desbordaron por completo. El evento operó como un catalizador político y permitió el resurgimiento público del radicalismo (que venía de sufrir persecución y censura), transformando el luto en un masivo acto de protesta y reafirmación democrática. Cualquier parecido con la posición asumida por el Gobierno del presidente Milei ante tal evento popular por la muerte del Indio Solari, no es casualidad, sino un reflejo de la contradicción histórica que divide a una visión de patria con la de una colonia. Eso que algunos llaman grieta, para minimizar el debate histórico.

Javier Ernesto Guardia Bosñak                                           

Javierucr1970@gmail.com

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