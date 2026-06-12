Seguridad

Investigan la muerte de un joven dentro de una finca en Los Nogales: hay dos hermanos aprehendidos

Según las primeras averiguaciones, habría ingresado a una propiedad ubicada sobre la ruta 9 y fue herido de muerte con un disparo de escopeta.

MUERTE EN UNA FINCA DE LOS NOGALES. La víctima fue identificada como Juan David Gutiérrez, de 29 años.
MUERTE EN UNA FINCA DE LOS NOGALES. La víctima fue identificada como Juan David Gutiérrez, de 29 años.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia investiga la muerte de Juan David Gutiérrez, de 29 años, baleado este viernes al ingresar a una finca en Los Nogales. Los dos hermanos dueños quedaron detenidos.
  • El hecho ocurrió el viernes a las 15:30 en la ruta 9. Gutiérrez habría sido sorprendido por los dueños, y uno de ellos le disparó con una escopeta causándole la muerte.
  • La Unidad Fiscal de Homicidios I y el ECIF realizan pericias para esclarecer la mecánica del hecho y determinar la responsabilidad penal de los dos hermanos aprehendidos.
Resumen generado con IA

La Justicia investiga la muerte de un joven, Juan David Gutiérrez de 29 años, ocurrida este viernes por la tarde en una finca de Los Nogales. Por el hecho quedaron aprehendidos dos hermanos, de 38 y 47 años, propietarios del lugar donde se produjo el episodio.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, que conduce Pedro León Gallo. En representación de la fiscalía interviniente, las medidas investigativas fueron supervisadas en el lugar por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma y por Tobías Lazarte, integrante del equipo de investigadores de la UFI.

Además, se dispuso la intervención de profesionales de las distintas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal para realizar el abordaje integral de la escena, llevar adelante las pericias correspondientes y avanzar con otras medidas investigativas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se registró este viernes alrededor de las 15.30 en una finca ubicada en inmediaciones de la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.306, en la localidad de Los Nogales.

Según la hipótesis inicial de los investigadores, Gutiérrez habría ingresado a la propiedad cuando fue sorprendido por los dueños del lugar, dos hermanos de 38 y 47 años.

Siempre de acuerdo con las primeras actuaciones, uno de ellos habría efectuado un disparo con una escopeta que impactó en la víctima y le provocó la muerte.

Tras el episodio, ambos propietarios quedaron aprehendidos en el marco de la investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el mortal desenlace.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, la fiscalía trabaja para determinar con precisión la mecánica del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.

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