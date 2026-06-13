Intercambiarán ideas para reducir pérdidas de materia prima y de azúcar durante la cosecha

El encuentro busca generar un ámbito de análisis, capacitación e intercambio sobre uno de los principales desafíos de la agroindustria moderna: las pérdidas de materia prima y azúcar durante la cosecha mecanizada. Aunque gran parte de los esfuerzos productivos se concentran en maximizar los rendimientos del cultivo, una proporción importante del azúcar potencialmente producida puede perderse durante la recolección, debido a decisiones operativas, a configuraciones inadecuadas de las cosechadoras o a falta de información para la toma de decisiones.