Intercambiarán ideas para reducir pérdidas de materia prima y de azúcar durante la cosecha

Tucumán será sede del taller internacional “Cosecha: Maximizando la Recuperación de Azúcar en Campo”, evento durante el cual especialistas de la Argentina, de Australia, de Colombia y de Perú analizarán estrategias para reducir pérdidas durante la cosecha y para mejorar la eficiencia de la agroindustria azucarera.
Entender. Medir. Decidir. Recuperar. Bajo esta premisa, los días 24 y 25 de junio se realizará este evento, un workshop internacional que reunirá a especialistas, a productores, a contratistas, a empresas y a instituciones vinculadas al sector sucroalcoholero de la Argentina y de otros países productores de la región.
El encuentro busca generar un ámbito de análisis, capacitación e intercambio sobre uno de los principales desafíos de la agroindustria moderna: las pérdidas de materia prima y azúcar durante la cosecha mecanizada. Aunque gran parte de los esfuerzos productivos se concentran en maximizar los rendimientos del cultivo, una proporción importante del azúcar potencialmente producida puede perderse durante la recolección, debido a decisiones operativas, a configuraciones inadecuadas de las cosechadoras o a falta de información para la toma de decisiones.
La cosecha mecanizada se consolidó en las principales regiones cañeras del mundo, debido a sus ventajas operativas y económicas. Sin embargo, también planteó nuevos desafíos relacionados con la recuperación efectiva de la materia prima producida.
Diversos estudios internacionales demostraron que configuraciones inadecuadas de los sistemas de limpieza de las cosechadoras pueden generar pérdidas significativas de caña y azúcar. Trabajos desarrollados en Australia, Estados Unidos, Ecuador y otros países productores coinciden en señalar que el incremento excesivo de la velocidad de los extractores para reducir materia extraña muchas veces provoca pérdidas de caña limpia, que superan ampliamente los beneficios obtenidos en términos de limpieza.
En un contexto en el cual los costos de producción aumentan y la competitividad depende cada vez más de la eficiencia operativa, recuperar más azúcar en campo se convirtió en una prioridad estratégica para las regiones productoras de todo el mundo.
Evidencias en Tucumán
La problemática también fue estudiada localmente por investigadores de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) y de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Famaillá del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Ensayos realizados en condiciones productivas de Tucumán por Juan Fernández de Ullivarri (Eeaoc) y por Ricardo Rodríguez (INTA), entre otros, permitieron cuantificar el impacto que tienen diferentes configuraciones de las cosechadoras sobre las pérdidas de materia prima. Los resultados mostraron que aumentar la velocidad del extractor primario puede generar pérdidas significativas de materia prima, mientras que la reducción conseguida en materia extraña o trash resulta comparativamente menor.
Estos trabajos evidencian que la recuperación de azúcar en campo no depende únicamente del rendimiento alcanzado por el cultivo, sino también de las decisiones que se toman durante la cosecha. Asimismo, demostraron el potencial de nuevas herramientas de automatización para optimizar el funcionamiento de las cosechadoras y mejorar el equilibrio entre limpieza y recuperación de caña y de azúcares en el jugo.