El Indio Solari, la tribu y la grieta

Sin embargo, incluso ese momento de comunión no estuvo exento de un fenómeno que parece atravesarlo todo en la Argentina de hoy: la grieta. En las filas se cantó contra el presidente Javier Milei y se pidió por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos fanáticos increparon a periodistas y movileros de medios identificados con el oficialismo. Del otro lado, en redes sociales y en algunos programas de televisión se desestimó la dimensión cultural del músico, se descalificó a quienes asistieron, se acusó al velorio de ser una operación política. El propio Indio, identificado con el peronismo, había sido crítico de la actual administración. La pregunta es: ¿hace falta que esa pertenencia política contamine también la posibilidad de reconocer una obra que excede las posiciones de su autor?