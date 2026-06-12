Canadá eligió el símbolo sobre el espectáculo en la inauguración del Mundial 2026

Trece minutos. Eso fue lo que duró el show central de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá, el viernes en el BMO Field de Toronto. Trece minutos para presentar ante una audiencia global un país de casi 40 millones de habitantes, atravesado por siglos de historia y una diversidad cultural difícil de condensar en cualquier escenario. La FIFA le concedió apenas ese espacio. Y, aun así, esos trece minutos alcanzaron para dejar una idea clara de qué imagen quiso proyectar Canadá al mundo.