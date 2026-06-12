Canadá eligió el símbolo sobre el espectáculo en la inauguración del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Canadá inauguró el Mundial 2026 el viernes en el BMO Field de Toronto con una breve ceremonia de 13 minutos que priorizó la diversidad cultural sobre el espectáculo masivo.
- El show de 13 minutos presentó artistas diversos y de origen indígena, pero sufrió fallas de audio y evidenció tribunas vacías, reflejando que el fútbol aún crece en el país.
- La sobria propuesta identitaria canadiense abrió un debate global frente al show masivo de México, perfilando el rumbo de la Copa y la evolución del fútbol en Norteamérica.
Trece minutos. Eso fue lo que duró el show central de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá, el viernes en el BMO Field de Toronto. Trece minutos para presentar ante una audiencia global un país de casi 40 millones de habitantes, atravesado por siglos de historia y una diversidad cultural difícil de condensar en cualquier escenario. La FIFA le concedió apenas ese espacio. Y, aun así, esos trece minutos alcanzaron para dejar una idea clara de qué imagen quiso proyectar Canadá al mundo.
Lo que el show eligió decir
La ceremonia comenzó con Alessia Cara. La cantante nacida en Ontario y de ascendencia italiana fue la encargada de abrir un espectáculo que, desde sus primeros minutos, dejó clara la idea que Canadá quería transmitir al mundo: la de un país construido por múltiples identidades culturales.
La decisión más significativa de la noche, sin embargo, no fue musical sino simbólica. William Prince ocupó un lugar central en el espectáculo. El músico de raíces indígenas de Manitoba, ganador del Premio Juno y una de las voces más reconocidas del folk canadiense contemporáneo, representó algo más que una actuación artística: fue un reconocimiento explícito a los pueblos originarios y a una historia que precede largamente a la creación del Estado canadiense.
En un Mundial que se presenta como una celebración global, el gesto tuvo peso propio. La mala noticia fue que un fallo de audio interrumpió parte de su actuación y terminó opacando uno de los momentos más significativos de la noche.
El resto del elenco reforzó la misma idea. Elyanna cantó en árabe ante millones de espectadores. Nora Fatehi llevó al escenario sus raíces marroquíes. Jessie Reyez, hija de colombianos, completó una selección artística que pareció diseñada para transmitir una imagen concreta: la de un país moldeado por distintas olas migratorias y orgulloso de esa diversidad.
Lo que el show no pudo esconder
Trece minutos son pocos para cualquier ceremonia. Y para una Copa del Mundo, todavía más. La brevedad se sintió desde el comienzo. El espectáculo avanzó a toda velocidad, con escaso margen para desarrollar a sus principales figuras.
Esa limitación también alcanzó a los artistas más conocidos del país. Michael Bublé tuvo una participación breve, mientras que Alanis Morissette apareció recién en el tramo final para interpretar el himno nacional antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Dos de los nombres más emblemáticos de la música canadiense terminaron funcionando más como cierre protocolar que como protagonistas del espectáculo.
El BMO Field tampoco ayudó a construir la imagen ideal. Durante buena parte de la ceremonia se observaron sectores de tribunas con numerosos asientos vacíos. La escena llamó la atención porque contrastó con la expectativa que suele acompañar una inauguración mundialista.
Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y alimentaron un debate que excede a la organización del evento. Canadá cuenta con una selección en crecimiento, futbolistas de nivel internacional y una estructura cada vez más sólida. Pero el vínculo masivo entre el país y el fútbol todavía parece estar en construcción. Las tribunas ofrecieron una postal difícil de ignorar.
La sombra de México y el debate que quedó abierto
La comparación con México apareció casi de inmediato. La ceremonia del Estadio Azteca apostó por figuras de alcance global y una puesta en escena orientada al impacto inmediato. Toronto eligió otro camino: menos espectacular, más identitario y más enfocado en transmitir una idea de país.
Las redes sociales parecieron inclinarse por la propuesta mexicana. Sin embargo, también hubo quienes destacaron que Canadá intentó contar algo más complejo que una sucesión de canciones y fuegos artificiales. La ceremonia pudo haber tenido menos energía, pero también buscó dejar un mensaje más elaborado.
El debate sigue abierto. ¿Qué debería ofrecer una inauguración mundialista? ¿Un espectáculo diseñado para emocionar al instante o una puesta en escena que refleje la identidad del país anfitrión?
Canadá eligió la segunda opción. Lo hizo en apenas trece minutos, con aciertos, errores y algunas imágenes difíciles de controlar. Horas después, ya con el espectáculo terminado, llegó el fútbol: la selección canadiense empató 1 a 1 con Bosnia y Herzegovina en su debut mundialista. El resultado no resolvió las preguntas que dejó la ceremonia, pero recordó algo esencial: tarde o temprano, en un Mundial, todo vuelve a la cancha.