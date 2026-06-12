Inauguración del Mundial 2026 en Canadá: música, diversidad y un error en vivo

El error de William Prince y las primeras reacciones en redes

No todo salió a la perfección. William Prince, el músico indígena canadiense elegido para uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia, sufrió un fallo de audio durante su intervención que no pasó desapercibido ni en el estadio ni en las redes sociales. El incidente se convirtió rápidamente en tema de conversación en plataformas como X e Instagram, donde los usuarios debatieron entre la comprensión y la burla. Un traspié menor dentro de un show que, en líneas generales, cumplió con lo que prometía, pero que en la era de los clips virales alcanza para generar su propio ciclo de memes.