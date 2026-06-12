Inauguración del Mundial 2026 en Canadá: música, diversidad y un error en vivo
La ceremonia de apertura en Toronto reunió a Alanis Morissette, Michael Bublé y otras estrellas en un show que celebró la multiculturalidad canadiense. La Copa del Mundo llegó a Canadá con color, ritmo y algún que otro traspié.
Resumen para apurados
- Canadá inauguró su sede del Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium con un show de diversidad cultural previo al debut de su selección ante Bosnia.
- El evento con estrellas como Michael Bublé sufrió un fallo de audio de William Prince y tribunas semivacías, siendo comparado con la masiva apertura previa en México.
- El debut histórico de Canadá como anfitrión de 13 partidos del torneo precede a la tercera y última inauguración del Mundial que se realizará en Los Ángeles, Estados Unidos.
El fútbol llegó a Canadá con bandera en alto y música a todo volumen. Este viernes 12 de junio de 2026, el Toronto Stadium se convirtió en el escenario de la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026, un espectáculo que apostó por la diversidad cultural como mensaje central y que reunió a algunas de las voces más reconocidas de la escena musical internacional. Noventa minutos antes del debut de la selección canadiense frente a Bosnia y Herzegovina, el estadio se tiñó de rojo y blanco para darle la bienvenida a la Copa del Mundo.
Mira la inauguración de Canadá en el Mundial 2026
La inauguración del Mundial 2026 en Canadá tuvo una lista de artistas a la altura del evento. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince fueron los encargados de darle vida a una fiesta que quiso mostrarle al mundo la cara más cosmopolita del país norteamericano. Cada actuación sumó un color distinto: del rock melancólico de los noventa al pop árabe, del R&B al folk indígena, como si Canadá hubiera decidido retratarse a través de todas las músicas que conviven dentro de sus fronteras.
El ambiente en el estadio fue festivo desde el primer momento. La gente respondió con aplausos y el espectáculo avanzó en un clima de celebración genuina. Sin embargo, el show no llegó a estar a la altura de la apertura de un Mundial: la energía en la cancha fue baja y la duración, corta. Como si fuera poco, el gigantesco Toronto Stadium se vio desolado ante la ausencia de personas en las tribunas, una imagen que reflejó el poco espíritu mundialista que, por ahora, se respira en Canadá.
La ceremonia de apertura de Canadá en el Mundial 2026 no buscó el golpe de efecto ni la pirotecnia visual desbordante: eligió, en cambio, el camino de la convivencia y la representación. Un mensaje que, en el contexto político actual de América del Norte, no parece casual.
Canadá en el Mundial 2026: 13 partidos entre Toronto y Vancouver
El debut de Canadá en el Mundial 2026 no es solo deportivo: es también el estreno del país como anfitrión de una Copa del Mundo masculina por primera vez en su historia. La FIFA le asignó 13 de los 104 partidos del torneo, repartidos entre las ciudades de Toronto y Vancouver. La sede torontoniana albergará seis encuentros; la ciudad del Pacífico, siete, incluyendo partidos de la fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final. Un rol protagónico para un país que históricamente miró el fútbol desde los márgenes del continente.
El partido inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina corresponde al Grupo B. Para los canadienses, jugar en casa representa una oportunidad histórica: llegan con una generación que logró clasificarse al Mundial de Qatar 2022 después de 36 años de ausencia y que ahora busca dar otro salto de calidad ante su propia gente.
El error de William Prince y las primeras reacciones en redes
No todo salió a la perfección. William Prince, el músico indígena canadiense elegido para uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia, sufrió un fallo de audio durante su intervención que no pasó desapercibido ni en el estadio ni en las redes sociales. El incidente se convirtió rápidamente en tema de conversación en plataformas como X e Instagram, donde los usuarios debatieron entre la comprensión y la burla. Un traspié menor dentro de un show que, en líneas generales, cumplió con lo que prometía, pero que en la era de los clips virales alcanza para generar su propio ciclo de memes.
Las comparaciones con la ceremonia inaugural de México, realizada el jueves en el Estadio Azteca, también aparecieron de inmediato. Muchos usuarios señalaron que la fiesta mexicana —con Shakira, Maná, J Balvin y Burna Boy en apenas 16 minutos— había puesto un listón difícil de igualar. La de Canadá, más contenida y más orientada a la representación cultural que al espectáculo masivo, generó opiniones divididas: para algunos fue auténtica; para otros, de bajo presupuesto.
Qué viene: la tercera inauguración del Mundial 2026, en Estados Unidos
La jornada inaugural del Mundial 2026 no termina en Toronto. Este mismo viernes por la noche, Los Ángeles será el escenario de la tercera y última ceremonia de apertura, previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay. El show contará con Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, entre otros artistas, y promete ser el más espectacular de los tres. La ceremonia comienza 90 minutos antes del partido: a las 19:30 para Argentina y Uruguay, 18:30 para Chile y 17:30 para Colombia, Ecuador y Perú.
Con tres países, tres ceremonias y 104 partidos por delante, el Mundial 2026 ya arrancó. Y Canadá tuvo su noche.