La inauguración del Mundial 2026 y tres imágenes que Canadá hubiera preferido evitar

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá apostó por la música, la diversidad cultural y una puesta en escena que buscó presentar al país ante una audiencia global. Sin embargo, una vez terminado el espectáculo, gran parte de la conversación en redes sociales se concentró en tres aspectos muy distintos a los que imaginaba la organización: las tribunas con numerosos espacios vacíos, el problema de sonido que afectó la actuación de William Prince y una pelota oficial que apareció visiblemente desinflada durante el show.