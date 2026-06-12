Dólar hoy: el oficial cerró la semana sin cambios y el "blue" avanzó $10

Resumen para apurados
- Este viernes, el dólar oficial en Argentina cerró una semana a la baja a $1.450 por estabilidad cambiaria, mientras el 'blue' subió a $1.460.
- La divisa registró su menor valor desde junio tras caer el jueves, en una rueda donde los dólares financieros subieron levemente y el riesgo país cayó a mínimos de 2018.
- La mejora en la calificación de S&P y la baja inflación consolidan el optimismo inversor, anticipando un escenario de mayor estabilidad macroeconómica para el país.
El dólar oficial cerró este viernes una semana marcada por la tendencia bajista y registró su menor valor desde comienzos de junio. La cotización minorista finalizó en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, luego de haber retrocedido $5 en la rueda del jueves.
De esta manera, la divisa oficial completó por primera vez desde mayo una semana en baja, en un contexto de estabilidad cambiaria y movimientos moderados en los distintos segmentos del mercado.
En el mercado mayorista, que funciona como referencia para las operaciones cambiarias, el tipo de cambio también acompañó la tendencia descendente. La cotización cerró con una baja de $4,50 respecto de la jornada anterior
Por su parte, el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ubicó al dólar en $1.452,55 para la venta.
El dólar "blue" se despertó sobre el final de la rueda y cerró al alza
Mientras tanto, los dólares financieros mostraron leves avances. El contado con liquidación (CCL) subió 0,2% y se ubicó en $1.496,58, mientras que el dólar MEP también avanzó 0,2%, hasta los $1.451,96.
En contraste con la baja del oficial, el dólar "blue" registró una suba de $10 durante la jornada y cerró en $1.460.
El riesgo país perfora los 440 puntos y toca su nivel más bajo desde abril de 2018
El mercado financiero argentino extiende hoy su racha positiva, impulsado por la mejora en la calificación de deuda soberana otorgada por S&P. El riesgo país, medido por el JP Morgan, retrocedió 10 unidades (-2,3%) para situarse en los 433 puntos básicos, al marcar un nuevo mínimo para la gestión de Javier Milei y regresa a niveles no vistos desde el inicio de la crisis cambiaria de 2018.
La compresión de los diferenciales de tasa responde al renovado optimismo inversor tras el "upgrade" de S&P (de CCC+ a B-) y el buen desempeño macroeconómico. En particular, el mercado celebró el dato de inflación de mayo (2,1%), que se ubicó por debajo de las previsiones y consolidó el escenario de desaceleración de precios.
Mientras los bonos soberanos operan con leves subas, los activos de renta variable muestran un comportamiento dispar. Los ADRs argentinos en Wall Street cotizan mayormente a la baja, destacándose los retrocesos de Telecom (-2,9%) y Mercado Libre (-1,8%).
Este desacople ocurre en una jornada histórica para Nueva York, marcada por la salida a bolsa de SpaceX, la mayor IPO de la historia, que recaudó U$S 75.000 millones.