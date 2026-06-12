Histórico: Canadá celebró su primera ceremonia inaugural en un Mundial

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El argentino Facundo Tello debuta en el Mundial con el partido entre Canadá y Bosnia

El árbitro argentino Facundo Tello, uno de los dos jueces principales elegidos para participar en el Mundial, debutará este viernes impartiendo justicia en el partido entre Canadá, uno de los organizadores, y Bosnia y Herzegovina.

El partido, correspondiente al grupo B, se disputará desde las 16 en Toronto. Tello estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Khalid Alturais será el cuarto árbitro y Mohammed Alabakry el asistente de reserva.

En la cabina del VAR también habrá presencia argentina: Hernán Mastrángelo fue designado como como principal encargado. El uruguayo Antonio García actuará como AVAR y Tatiana Guzmán será la encargada del soporte tecnológico.