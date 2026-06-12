Histórico: Canadá celebró su primera ceremonia inaugural en un Mundial

Las postales que dejó el cierre de la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026
¡SE INAUGURÓ EL MUNDIAL EN CANADÁ!— Diario Olé (@DiarioOle) June 12, 2026
¿Qué te pareció la ceremonia? pic.twitter.com/0rA8aSreyY
Michael Bublé le puso su voz al show
¡EL SHOW DE MICHAEL!— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
Bublé también le puso su voz a la previa del partido entre Canadá y Bosnia por el #MundialEnDSPORTS. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/aPHhfxAFAh
Así fue el gran inicio de la ceremonia
¡EL MUNDIAL LLEGÓ A CANADÁ!— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
Impresionante el inicio de la ceremonia de inauguración en Toronto, en la previa del partido ante Bosnia y Herzegovina en el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pCeOloRR9f
La copa del mundo se "desinfló" en vivo
Se les desinfló la copa en plena inauguración de Canadá. No mms, fue lo más emocionante de una ceremonia bastante aburrida y nada emotiva. pic.twitter.com/EeXTtbgCmM— EL QUINCE (@elquince15_) June 12, 2026
¡Comenzó la ceremonia!
¡No falta nada!
En minutos, se inicia la ceremonia inaugural del Mundial en Canadá. Miles de hinchas llegan al estadio para asistir a la fiesta principal y al partido Canadá vs Bosnia.
Hacia el estadio
Miles de canadienses están haciendo una “marcha” por la ciudad de Toronto en dirección al estadio de la estreia de Canadá en la Copa del Mundo.
QUE IMAGENS!— DataFut (@DataFutebol) June 12, 2026
Milhares de canadenses estão fazendo uma “marcha” pela cidade de Toronto em direção ao estádio da estreia do Canadá na Copa do Mundo!
@Devin_Heroux pic.twitter.com/xFTxiWx02C
Todo es una fiesta
Aficionados de la selección de Canadá llenan las calles de Toronto, donde esperan con alegría y entusiasmo el primer partido del segundo día del Mundial 2026, en un ambiente de fiesta.
#CRONIO Aficionados de la selección de Canadá llenan las calles de Toronto, donde esperan con alegría y entusiasmo el primer partido del segundo día del Mundial 2026, en un ambiente de fiesta.— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 12, 2026
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El posible once de Bosnia
Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Amar Memić; Ermedin Demirović y Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.
La probable formación de Canadá
Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Los hinchas de Bosni no se quedan atrás
Bosnia tiene en San Luis (Misuri) una de sus comunidades más grandes del mundo y eso explica la marea de fanáticos en esta Copa del Mundo. ¡Así llegan para el duelo vs. Canadá!
¡LOCURA! Bosnia tiene en San Luis (Misuri) una de sus comunidades más grandes del mundo y eso explica la IMPRESIONANTE MAREA de fanáticos en esta Copa del Mundo. ¡Así llegan para el duelo vs. Canadá!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026
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Todo listo en Candá
Los simpatizantes canadienses van llegando al estadio en Toronto, a la espera del show con Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna y Michael Bublé, entre otros.
Los últimos cinco partidos de Bosnia
Panamá 1 - 1 Bosnia | sábado 6 de junio de 2026 | Amistoso
Bosnia 0 - 0 Macedonia | viernes 29 de mayo de 2026 | Amistoso
Bosnia 1 (4) - (1) 1 Italia | martes 31 de marzo de 2026 | Repechaje UEFA
Gales 1 (2) - (4) 1 Bosnia | jueves 26 de marzo de 2026 | Repechaje UEFA
Austria 1 - 1 Bosnia | martes 18 de noviembre de 2025 | Eliminatorias UEFA
Los últimos cinco amistosos de Canadá
Canadá 1 - 1 República de Irlanda | viernes 5 de junio de 2026
Canadá 2 - 0 Uzbekistán | lunes 1 de junio de 2026
Canadá 0 - 0 Túnez | martes 31 de marzo de 2026
Canadá 2 - 2 Islandia | sábado 28 de marzo de 2026
Canadá 1 - 0 Guatemala | sábado 17 de enero de 2026
¿Cómo le fue a Bosnia en los Mundiales?
Desde que utiliza esa denominación, solamente logró clasificar en la edición de Brasil 2014, en la que fue eliminado en fase de grupos, con una victoria y dos derrotas.
¿Cómo le fue a Canadá en los Mundiales?
Esta será la tercera participación en una Copa del Mundo para el combinado de la Concacaf. En ambas ocasiones perdió todos sus compromisos y fue eliminado en fase de grupos.
El argentino Facundo Tello debuta en el Mundial con el partido entre Canadá y Bosnia
El árbitro argentino Facundo Tello, uno de los dos jueces principales elegidos para participar en el Mundial, debutará este viernes impartiendo justicia en el partido entre Canadá, uno de los organizadores, y Bosnia y Herzegovina.
El partido, correspondiente al grupo B, se disputará desde las 16 en Toronto. Tello estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Khalid Alturais será el cuarto árbitro y Mohammed Alabakry el asistente de reserva.
En la cabina del VAR también habrá presencia argentina: Hernán Mastrángelo fue designado como como principal encargado. El uruguayo Antonio García actuará como AVAR y Tatiana Guzmán será la encargada del soporte tecnológico.
Llega un momento histórico para Canadá
El Estadio Toronto, con una capacidad para 45 mil espectadores, se convertirá en el primer estadio canadiense en albergar un partido de la Copa del Mundo. El recinto está programado para recibir cinco encuentros correspondientes a la fase de grupos.
Además del debut de la Selección de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, el estadio será sede de los partidos que disputarán las selecciones de Ghana, Panamá, Alemania, Costa de Marfil, Croacia y Senegal. Asimismo, el Estadio Toronto está designado para albergar un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final, ampliando de esta manera su participación en el desarrollo del torneo internacional.
Los hinchas de Bosnia y Herzegovina, presentes
Toronto is BLUE AND YELLOW! #FIFAWorldCup #CANBIH: https://t.co/X86YXh50l2 pic.twitter.com/cfmggXwqkB— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 12, 2026
Miles de fanáticos canadienses avanzan por las calles rumbo al estadio
MARCH TO THE MATCH— Devin Heroux (@Devin_Heroux) June 12, 2026
This is quite the scene in Toronto as thousands of Canadian fans work their way through the streets and to the stadium.
Young and old. Loud and proud. Outstanding. pic.twitter.com/p8F6nKVypB
¿Cuánto tiempo durará la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá?
La temática central girará en torno a la diversidad cultural canadiense. La producción del evento está a cargo de Balich Wonder Studio, empresa reconocida por su participación en importantes eventos internacionales. La puesta en escena incluirá elementos de alto simbolismo, música y efectos visuales, con el objetivo de destacar la riqueza multicultural del país anfitrión en el contexto de la ceremonia inaugural del Mundial 2026.
Artistas que estarán presentes en la inauguración del Mundial en Canadá
La segunda ceremonia inaugural tendrá como protagonistas a figuras internacionales reconocidas. Alanis Morissette será la encargada de interpretar el himno nacional de Canadá, mientras que Aleksandar Gajić hará lo propio con el himno nacional de Bosnia y Herzegovina.
El espectáculo musical contará con la participación de artistas como Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. La presencia de estos músicos dará un marco especial al evento, fusionando estilos y culturas en el escenario del Toronto Stadium.
Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Canadá
En Argentina, la ceremonia podrá verse por DSports, Amazon Prime Video y Paramount+, así como por plataformas digitales como Flow, DGO y Telecentro Play. Así, el público de nuestro país y el resto de la región podrá disfrutar en directo del acto inaugural a través de los principales canales de televisión y servicios de streaming.
¿A qué hora será la inauguración del Mundial 2026 en Canadá?
La segunda ceremonia de apertura del torneo mundialista tendrá lugar hoy, viernes 12 de junio, en el Toronto Stadium y dará inicio a las 14.30, horario de Argentina. El evento se prolongará durante noventa minutos, sirviendo como antesala al debut de la selección de Canadá, que enfrentará a Bosnia en el primer partido del certamen.
Lo que tenés que saber
Tras el primer acto oficial en el histórico estadio Azteca, previo al partido entre México y Sudáfrica, la atención se centrará esta tarde en el Toronto Stadium para la segunda ceremonia de apertura hoy, viernes 12 de junio. Este evento reunirá a reconocidas figuras de la música internacional junto a protagonistas representativos de la diversidad cultural de Canadá.
El espectáculo ha sido concebido para plasmar el espíritu inclusivo y global que caracteriza al campeonato, integrando arte, tradición y modernidad en una puesta en escena dirigida a una audiencia mundial.