El podio mundial de fósiles: Estados Unidos y China lideran en cantidad, pero la Patagonia reina en tamaño

Resumen para apurados
- El reciente hallazgo del Kank australis en la Patagonia reafirma a la región como líder en el tamaño de dinosaurios gigantes, mientras EE.UU. y China dominan en cantidad.
- La erosión del viento y la aridez patagónica actual exponen rocas del Cretácico, facilitando el descubrimiento de titanosaurios que superaron las 60 toneladas de peso.
- Estos hallazgos consolidan a Argentina como un polo paleontológico de relevancia global para estudiar la evolución y el gigantismo de las especies prehistóricas.
Seguramente en las últimas horas escuchó, leyó y habló del Kank australis, la nueva especie de dinosaurio que se halló en la Patagonia confirmando que la zona argentina es una como una fábrica de dinosaurios por los numerosos descubrimientos que se hicieron. A nivel global, los paleontólogos hablan de las "Tres Grandes Tierras de Dinosaurios", que concentran la inmensa mayoría de los hallazgos debido a una combinación perfecta de geología, clima actual y extensiones de tierra desértica.
Además de la Patagonia, están en la lista el Desierto de Atacama por el lado de las latitudes de América del Sur; en Asia el Desierto de Gobi entre Mongolia y China y las grandes llanuras y "Badlands" de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Los desiertos de la Patagonia, Mongolia o el oeste de Estados Unidos permiten a los científicos caminar y ver los huesos asomando en la piedra.
En el caso de las tierras argentinas, las razones por las que hay múltiples hallazgos es porque la zona, durante el período cretácico, era una llanura exuberante con ríos gigantescos y bosques templados. Hoy en día, la erosión del viento patagónico y la aridez del terreno dejan las rocas sedimentarias de esa época expuestas en la superficie (lo que los científicos llaman "badlands" o tierras baldías), facilitando que los huesos queden a la vista.
Paisaje distinto
Hay una trampa de la prehistoria con respecto a las locaciones donde se encuentran los huesos de los dinosaurios. No quiere decir necesariamente que dónde aparecen, la vida de ellos era viable, sino que si hay muchos que aparecen en una zona determinada del planeta es porque las condiciones actuales de ese espacio lo permiten. Lo que vemos hoy no es un mapa de dónde vivían más, sino un mapa de dónde se dieron las mejores condiciones para que se conservaran y dónde es más fácil encontrarlos hoy.
Aunque se hayan formado fósiles hace 90 millones de años, si hoy esa zona está tapada por una ciudad, una selva impenetrable (como el Amazonas) o kilómetros de vegetación, los paleontólogos no tienen cómo verlos. Las condiciones actuales de la Patagonia permiten que queden al descubierto, no de inmediato, tal como sucedió con el Kank Australis.
Los paisajes secos, grises o rojizos, monótonos y azotados por el viento como la estepa patagónica o el Gobi, fueron alguna vez un bosque subtropical vibrante, lleno de helechos gigantes, ríos caudalosos y un verde inimaginable.
Sin cima, pero con peso
Si se hiciera un concurso por cantidad total de fósiles y variedad de especies descubiertas, el podio mundial se lo disputan cabeza a cabeza Estados Unidos y China. Ambos países tienen catalogadas más de 300 especies distintas de dinosaurios cada uno, mientras que Argentina ronda las 180.
Sin embargo, la Patagonia tiene un título que nadie le puede quitar y que la hace única en el planeta: es la tierra de los ejemplares más grandes que se hallaron. Es el hogar indiscutido de los titanosaurios: los seres más colosales que alguna vez caminaron sobre la Tierra. Entre ellos están el Argentinosaurus, el Patagotitan mayorum (del cual se encontraron varios esqueletos juntos en Chubut) y el Dreadnoughtus; casi todos los dinosaurios que superan las 60 o 70 toneladas de peso aparecieron en el sur argentino.