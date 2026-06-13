El podio mundial de fósiles: Estados Unidos y China lideran en cantidad, pero la Patagonia reina en tamaño

Paisaje distinto

Hay una trampa de la prehistoria con respecto a las locaciones donde se encuentran los huesos de los dinosaurios. No quiere decir necesariamente que dónde aparecen, la vida de ellos era viable, sino que si hay muchos que aparecen en una zona determinada del planeta es porque las condiciones actuales de ese espacio lo permiten. Lo que vemos hoy no es un mapa de dónde vivían más, sino un mapa de dónde se dieron las mejores condiciones para que se conservaran y dónde es más fácil encontrarlos hoy.