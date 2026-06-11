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Calendario de Anses: quiénes cobrarán la semana del 15 al 19 de junio

El calendario de pagos se verá interrumpido a principios de la semana próxima por lo que las fechas de pago se moverán.

Calendario de Anses: quiénes cobrarán la semana del 15 al 19 de junio
Foto: diarioinfoya.com.ar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses reprogramará los pagos de la semana del 15 al 19 de junio en Argentina debido al feriado del lunes 15, trasladando las fechas de cobro de jubilados y asignaciones.
  • El lunes 15 no habrá actividad bancaria ni depósitos por el feriado de Güemes. Los cobros de jubilaciones mínimas, AUH y otras asignaciones se retomarán el martes 16 según el DNI.
  • Esta reorganización obliga a los beneficiarios a reprogramar sus trámites y cobros presenciales, garantizando que todos perciban sus haberes de forma ordenada esa semana.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio inicio a su cronograma de pagos de junio. A partir de la semana próxima, aunque continuarán los cobros, todas las fechas de pago se correrán un día debido al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Vouchers educativos: Anses adelantó la fecha de cobro de los beneficiarios

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El lunes 15 los bancos no prestarán atención presencial y tampoco se harán nuevos depósitos en las cuentas de los beneficiarios de Anses. Esta semana, los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben haberes mínimos cobrarán hasta la terminación de DNI 4.

Qué prestaciones de Anses se pagan del 16 al 19 de junio

Martes 16

  • Jubilados y pensionados que cobren haberes mínimos con DNI terminados en 5
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 5
  • Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 5
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 5
  • Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 6 y 7
  • Jubilados y pensionados que cobren haberes mínimos con DNI terminados en 6
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 6
  • Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 6
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 6
  • Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 8 y 9
  • Jubilados y pensionados que cobren haberes mínimos con DNI terminados en 7
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 7
  • Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 7
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 7
  • Jubilados y pensionados que cobren haberes mínimos con DNI terminados en 8
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 8
  • Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 8
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 8
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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