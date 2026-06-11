Por primera vez la Justicia provincial avanzó con el Régimen Penal Tributario por evasión

La Justicia provincial tuvo por realizada, el pasado 10 de junio de 2026, la formulación de cargos contra una contribuyente imputada por el delito de evasión tributaria simple, en lo que constituye un punto de inflexión para la persecución penal de los ilícitos fiscales en Tucumán: es la primera vez que la provincia logra activar, en su propio ámbito, el Régimen Penal Tributario que durante años intentó aplicar sin éxito.