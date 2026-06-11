Eliana Guercio explotó contra Laura Ubfal por sus críticas a las esposas de futbolistas

Resumen para apurados
- Eliana Guercio criticó hoy en televisión a Laura Ubfal por cuestionar el rol y los méritos de las esposas de los futbolistas de la Selección tras el estreno de un documental.
- La controversia surgió tras los dichos de Ubfal sobre la producción 'Muchachas', donde afirmó que las parejas de los jugadores no tienen más méritos que cualquier otra mujer.
- El cruce reaviva el debate mediático sobre los prejuicios hacia las parejas de deportistas y perfila un distanciamiento definitivo entre ambas figuras del espectáculo local.
La polémica por el documental sobre las mujeres de la Selección Argentina sumó un nuevo capítulo. Eliana Guercio salió al cruce de Laura Ubfal luego de que la periodista cuestionara el documental sobre las mujeres de la Selección argentina.
En Sálvese quien pueda (América), el programa conducido por Yanina Latorre, se comunicaron con la esposa de Sergio "Chiquito" Romero para conocer su opinión sobre los comentarios de la panelista de Gran Hermano (Telefe). "¿Qué te pasa cuando la escuchaste decir que el único mérito que tiene la mujer de un jugador de fútbol es ser la 'mujer de', que no son maravillosas?", le preguntó la conductora.
Guercio respondió sin rodeos: "Hay muchas mujeres maravillosas, incluidas muchas mujeres de jugadores de fútbol. Esto no es una cuestión de género. Me parece que no sos mejor o peor por ser mujer de alguien. Tu persona es tu persona, tus cualidades son tus cualidades. Me parece que ella tiene un problema con todas las botineras, pero por culpa mía".
La mediática fue más allá y se puso como ejemplo para explicar la tensión que mantiene con la periodista. "Yo creo que las ve a todas reflejadas en mí, entonces, ninguna es meritoria de nada. Ella me ve a mí y es como ver al demonio", sostuvo.
Consultada sobre los motivos de ese enfrentamiento, Guercio admitió que nunca logró encontrar una explicación. "Ah, no tengo ni idea. Mira, yo les juro que durante un tiempo traté de analizarlo, pero no encontré un motivo. Creo que le molesta verme feliz, bien, contenta. Yo soy una persona alegre, estoy siempre sonriendo, haciendo chistes, divirtiéndome, me tomo con seriedad el laburo", aseguró.
Además, dejó en claro que la relación entre ambas está lejos de ser cordial y descartó una posible reconciliación. "Una persona que disfruta verse en televisión, aunque sea que la gente hable mal de ella, pero ella sonríe, está chocha, es raro, ¿cómo voy a hablar con una persona que se alegra de que todo el mundo hable feo?", afirmó.
En medio de la discusión, Yanina Latorre también dio su punto de vista y opinó: "Yo creo que se hace la que no le importa".
Qué había dicho Laura Ubfal sobre las mujeres de los futbolistas
Tras la repercusión de sus declaraciones, Laura Ubfal eligió responder a las críticas durante una participación en LAM. La periodista explicó que sus comentarios surgieron al hablar de Muchachas, el documental centrado en las parejas de los campeones del mundo.
"Y, entre otros comentarios, sale el tema de Muchachas, este documental que hicieron hace dos años. Le pagaron a las chicas, todas contentas, todo bien. Entonces, comento que no veo que las chicas estas sean heroínas. Me parece bárbaro que hayan hecho un documental, pero para mí no tiene más valor que cualquier mujer, y hay un montón de mujeres que tienen mucho más valor por sí mismas que ser 'mujer de...'. No les quito mérito", expresó.
Luego agregó: "Después, no sé cómo dicen la frase de cómo viven. 'Viven bien, no te preocupes', le digo a Flor, que es mi compañera, bromeando. Pero yo no les quito mérito, pero me parece que hay un millón de otras mujeres que tienen tanto mérito en tener documentales como la mujer de los jugadores. Entiendo que es el Mundial, entiendo que es un negocio, entiendo todo".
También sostuvo: "Pero es como descubrir que hay siempre detrás de un gran hombre y de una gran mujer. ¿Qué han descubierto? La historia de la humanidad".