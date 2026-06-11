Asado con amigos: cuánta carne y achuras hay que calcular por persona para que no falte comida

Organizar un asado entre amigos o familiares suele venir acompañado de una duda recurrente: ¿cuánta carne hay que comprar para que alcance para todos sin gastar de más? Aunque la respuesta puede variar según el tipo de reunión y los acompañamientos, los asadores más experimentados coinciden en algunas reglas básicas que ayudan a calcular las cantidades justas.