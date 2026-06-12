El riesgo país se ubicó en el nivel más bajo en ocho años

Cuando asumió Javier Milei, en diciembre de 2023, el riesgo país se movía por encima de los 1900 puntos. Desde aquel momento fue bajando y durante la primera parte de 2025 osciló entre 600 y 800 unidades.En septiembre del año pasado, tuvo un pico superior a los 1400 puntos, cuando el kirchnerismo ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el triunfo oficialista en octubre desencadenó una nueva etapa de descenso. En 2025, el riesgo país cerró en 571 unidades, consignó TN.com. En lo que va de 2026, el indicador que elabora JP Morgan mantuvo su tendencia a la baja. El 28 de enero había alcanzado un mínimo de 481 puntos básicos, pero este 11 de junio perforó ese piso y se ubicaba en 443, el menor registro de la gestión de Javier Milei y en los últimos ocho años.