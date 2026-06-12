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El riesgo país se ubicó en el nivel más bajo en ocho años

La mejora en la calificación crediticia al país le cambió el humor al mercado. Acciones argentinas en alza en Wall Street.

El riesgo país se ubicó en el nivel más bajo en ocho años
Hace 3 Hs

Fue un jueves de euforia en los mercados, con señales hacia la Argentina, aunque al Gobierno le queda bastante trecho para recuperar la confianza plena de los inversores. El riesgo país, medido por la banca internacional JP Morgan, se ubicó ayer en los 443, puntos básicos, su nivel más bajo en ocho años. La última vez que había alcanzado un registro similar fue en mayo de 2018. La caída del indicador, que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los de Estados Unidos, se da luego que la calificadora de riesgo S&P mejorara la nota de la Argentina como emisor de deuda soberana en moneda extranjera. Así, la calificación pasó de “CCC+/C” a “B-/B”.

Cuando asumió Javier Milei, en diciembre de 2023, el riesgo país se movía por encima de los 1900 puntos. Desde aquel momento fue bajando y durante la primera parte de 2025 osciló entre 600 y 800 unidades.En septiembre del año pasado, tuvo un pico superior a los 1400 puntos, cuando el kirchnerismo ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el triunfo oficialista en octubre desencadenó una nueva etapa de descenso. En 2025, el riesgo país cerró en 571 unidades, consignó TN.com. En lo que va de 2026, el indicador que elabora JP Morgan mantuvo su tendencia a la baja. El 28 de enero había alcanzado un mínimo de 481 puntos básicos, pero este 11 de junio perforó ese piso y se ubicaba en 443, el menor registro de la gestión de Javier Milei y en los últimos ocho años.

En Wall Street

La deuda soberana en dólares registró fuertes avances, con subas de entre 1,2% y 1,4% en el tramo corto y de entre 3,4% y 3,9% en el tramo largo de la curva. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también mostraron números positivos. Los papeles bancarios lideraron las subas de hasta 14,3%. La mejora en la calificación crediticia de país apuntaló el desempeño de la renta variable local y llevó al índice a trepar un contundente 7,1% en la jornada. De esta manera, el Merval se ubicó en torno a los U$S 2.242, de acuerdo con el reporte diario de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El riesgo país rompió el piso de los 500 puntos tras la mejora en la calificación de la deuda argentina

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Según el analista Gustavo Ber, los activos domésticos responden positivamente al “upgrade” de S&P, que se suma al reciente de Fitch, no sólo validando el sendero de mejoras económicas, sino también abriendo la puerta a que nuevos fondos extranjeros puedan sumarse a la demanda de títulos. “La atención de los operadores continuaría concentrada principalmente en las señales políticas y desde la micro, ya que mejoras podrían jugar a favor del respaldo social al gobierno. Esa dinámica resulta importante con vistas al escenario electoral de 2027, donde crece el análisis de los inversores respecto a las chances de reelección”, señala Ber.

La calificadora de riesgo S&P mejoró la nota de la deuda argentina: ¿qué implica?

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En el mercado cambiario, mientras tanto, el dólar oficial bajaba $ 10 y se vendía a $ 1.450 en las pantallas del Banco Nación. A su vez, las cotizaciones financieras retrocedían 1,4%. En ese sentido, el dólar MEP se negociaba a $ 1.450,08, mientras que el contado con liquidación (CCL) a $ 1.496,72.

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