León XIV bendijo la torre más alta de famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona

Cecilia Laskowski -de la cátedra Teoría de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, empezó por encuadrar históricamente al catalán. “Gaudí fue un genio, una especie de hombre de otro mundo”, afirmó. Lo considera el padre del modernismo catalán, una expresión local de lo que en occidente se englobó bajo el art nouveau, corriente que atravesó la arquitectura, las artes plásticas y otras disciplinas. Pero lo que distingue a Gaudí dentro de ese movimiento, señaló Laskowski, es su espíritu neogótico: no solo recuperó la estética medieval -cargada de simbologías naturales y supranaturales-, sino que estudió con minuciosidad el trabajo estructural de los materiales, apelando a formas medievales de construir para explotar al máximo las capacidades de la compresión.