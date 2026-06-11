Disney y Pixar lanzaron el primer tráiler de su nueva película animada "Gatto": ¿Cuándo se estrenará?

¿Qué se sabe de "Gatto", la nueva película animada de Disney y Pixar?

Esta nueva película de Disney y Pixar contará la historia de un gato llamado Nero, que vive en las calles de Venecia y está endeudado con un jefe de la mafia. En ese contexto, el animal se ve obligado a forjar una amistad que lo llevará a encontrar un nuevo propósito vinculado a la música.