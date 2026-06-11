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Disney y Pixar lanzaron el primer tráiler de su nueva película animada "Gatto": ¿Cuándo se estrenará?

El director Enrico Casarosa, que trabajó en Luca, vuelve a presentar un proyecto en la pantalla grande.

GATTO. Imagen de la nueva propuesta de Pixar para la pantalla grande.
GATTO. Imagen de la nueva propuesta de Pixar para la pantalla grande.
Hace 24 Min

Este jueves 11 de junio, Disney y Pixar presentaron el primer adelanto de su nueva película animada "Gatto", que será dirigida por Enrico Casarosa, quién también estuvo a cargo de Luca.

¿Qué se sabe de "Gatto", la nueva película animada de Disney y Pixar?

Esta nueva película de Disney y Pixar contará la historia de un gato llamado Nero, que vive en las calles de Venecia y está endeudado con un jefe de la mafia. En ese contexto, el animal se ve obligado a forjar una amistad que lo llevará a encontrar un nuevo propósito vinculado a la música.

"Gatto" está dirigida por Enrico Casaroca y producida por Andrea Warren, el equipo creativo que logró una nominación al Oscar gracias a Luca. El filme llegará a la pantalla grande el 4 de marzo del 2027.

¿Cuál será el elenco de "Gatto", la nueva película animada de Disney y Pixar?

Además de su particular animación que llamó la atención de las redes, el elenco de la nueva película de Disney y Pixar también sorprendió con un gran elenco que le dará voces a sus personajes. Entre ellos se encuentran:

Mark Ruffalo como Nero

Laurence Fishburne como Rocco

Ismail Elsene como Lauren

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