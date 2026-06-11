Disney y Pixar lanzaron el primer tráiler de su nueva película animada "Gatto": ¿Cuándo se estrenará?

Este jueves 11 de junio, Disney y Pixar presentaron el primer adelanto de su nueva película animada "Gatto", que será dirigida por Enrico Casarosa, quién también estuvo a cargo de Luca.
¿Qué se sabe de "Gatto", la nueva película animada de Disney y Pixar?
Esta nueva película de Disney y Pixar contará la historia de un gato llamado Nero, que vive en las calles de Venecia y está endeudado con un jefe de la mafia. En ese contexto, el animal se ve obligado a forjar una amistad que lo llevará a encontrar un nuevo propósito vinculado a la música.
"Gatto" está dirigida por Enrico Casaroca y producida por Andrea Warren, el equipo creativo que logró una nominación al Oscar gracias a Luca. El filme llegará a la pantalla grande el 4 de marzo del 2027.
¿Cuál será el elenco de "Gatto", la nueva película animada de Disney y Pixar?
Además de su particular animación que llamó la atención de las redes, el elenco de la nueva película de Disney y Pixar también sorprendió con un gran elenco que le dará voces a sus personajes. Entre ellos se encuentran:
Mark Ruffalo como Nero
Laurence Fishburne como Rocco
Ismail Elsene como Lauren