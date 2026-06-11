La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua del asesino de Candela Rodríguez
A casi 15 años del secuestro y asesinato de la niña de 11 años, el máximo tribunal rechazó los planteos de las defensas y confirmó las sentencias contra Hugo Bermúdez y Gabriel Gómez, considerado partícipe secundario.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema argentina dejó firme este jueves la condena a prisión perpetua de Hugo Bermúdez por el secuestro y asesinato de Candela Rodríguez en Buenos Aires en 2011.
- Candela, de 11 años, fue secuestrada y asesinada en 2011. Tras un proceso con graves irregularidades, Bermúdez fue condenado en 2017, pena ratificada hoy al rechazar las quejas.
- La decisión agota las instancias de apelación, cerrando definitivamente uno de los casos criminales más conmovedores y controvertidos de la historia reciente de Argentina.
A casi 15 años del secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua de Hugo Elbio Bermúdez, considerado autor material del crimen que conmocionó al país en 2011.
La decisión fue adoptada este jueves, cuando el máximo tribunal declaró inadmisible una queja presentada por la defensa de Bermúdez y cerró una de las últimas vías de revisión judicial disponibles para el condenado.
Junto con esa resolución, también quedó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta a Gabriel F. Gómez, hallado culpable como partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva.
El fallo fue firmado por los cuatro integrantes de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla.
En una aclaración incorporada a su voto, Lorenzetti señaló que el rechazo del recurso no implica que el tribunal haya revisado el contenido de la sentencia, sino que resolvió no habilitar el tratamiento del planteo presentado por la defensa.
Con esta decisión quedó agotada una de las últimas instancias de revisión que permanecían abiertas para los condenados.
La resolución acerca el cierre definitivo de una de las causas criminales más resonantes y controvertidas de la historia reciente argentina, marcada durante años por hipótesis contradictorias, acusaciones erróneas y fuertes cuestionamientos a la investigación.
Un caso que conmocionó al país
Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando desapareció el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, partido de Hurlingham. Su búsqueda movilizó durante nueve días a las fuerzas de seguridad, a la Justicia y a los medios de comunicación de todo el país. El 31 de agosto de ese año, el cuerpo de la niña fue hallado dentro de bolsas de residuos a un costado del Acceso Oeste.
La investigación determinó que Candela había sido secuestrada y que durante los días posteriores a su desaparición se realizaron llamadas extorsivas relacionadas con el caso.
En una de esas comunicaciones, los secuestradores amenazaron a la familia y vincularon el hecho a una presunta deuda atribuida a su entorno familiar. “Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. ¡Jamás la van a encontrar!...”, decía el mensaje.
La causa estuvo rodeada de irregularidades y cambios de rumbo. Con el paso de los años, varios sospechosos fueron desvinculados del expediente y distintas líneas de investigación terminaron descartadas.
Uno de los episodios más recordados fue el del carpintero Ramón Altamirano, quien llegó a estar acusado a partir de las declaraciones de un testigo de identidad reservada cuya credibilidad terminó siendo cuestionada.
Recién en septiembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Morón dictó las primeras condenas.
Bermúdez recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado responsable de la privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte de Candela. En ese mismo juicio, Leonardo Jara también fue condenado a prisión perpetua, mientras que Gabriel Gómez recibió una pena de cuatro años de prisión como partícipe secundario.
Los jueces dieron por acreditado que la niña permaneció cautiva durante varios días antes de ser asesinada.