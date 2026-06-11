La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua del asesino de Candela Rodríguez

Un caso que conmocionó al país

Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando desapareció el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, partido de Hurlingham. Su búsqueda movilizó durante nueve días a las fuerzas de seguridad, a la Justicia y a los medios de comunicación de todo el país. El 31 de agosto de ese año, el cuerpo de la niña fue hallado dentro de bolsas de residuos a un costado del Acceso Oeste.