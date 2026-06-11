Finalizó el Cursado Federal de Arbitraje con participación de jueces tucumanos

La capacitación se desarrolló a través de un formato híbrido que alternó instancias virtuales y encuentros presenciales. La dinámica constaba de dos clases virtuales mensuales orientadas al desarrollo teórico y de materias complementarias, complementadas con dos módulos presenciales al mes en la ciudad de Corrientes. Cada uno de estos encuentros en territorio correntino demandaba dos jornadas de trabajo intensivo: la primera para el estudio y análisis de las reglas del juego, mientras que la segunda se enfocaba en prácticas sobre el terreno de juego. Para la delegación tucumana, la asistencia requirió una logística que incluyó traslados en colectivo de 13 horas y convivencia en alojamientos compartidos.