Finalizó el Cursado Federal de Arbitraje con participación de jueces tucumanos
Durante más de nueve meses, 85 árbitros del norte y el litoral del país —entre ellos seis representantes de Tucumán— se capacitaron bajo una modalidad integral que combinó formación técnica, práctica en campo y disciplinas interdisciplinarias.
Resumen para apurados
- En mayo de 2026, 85 árbitros del norte argentino, incluidos seis tucumanos, finalizaron el Cursado Federal de Arbitraje en Corrientes para profesionalizar su actividad.
- La capacitación de nueve meses tuvo un formato híbrido con clases virtuales y prácticas en Corrientes, sumando contenidos de la UNNE como psicología, nutrición y mediación.
- El programa, avalado por la UADA, impulsa la proyección nacional de los jueces tucumanos y establece un nuevo estándar de formación interdisciplinaria en el fútbol regional.
Entre agosto de 2025 y mayo de 2026, un grupo de 85 árbitros de fútbol procedentes de las regiones del norte y el litoral argentino participó del Cursado Federal de Arbitraje. El programa formativo contó con la presencia de seis colegiados de la provincia de Tucumán, quienes completaron una propuesta orientada a la actualización y profesionalización de la actividad.
La capacitación se desarrolló a través de un formato híbrido que alternó instancias virtuales y encuentros presenciales. La dinámica constaba de dos clases virtuales mensuales orientadas al desarrollo teórico y de materias complementarias, complementadas con dos módulos presenciales al mes en la ciudad de Corrientes. Cada uno de estos encuentros en territorio correntino demandaba dos jornadas de trabajo intensivo: la primera para el estudio y análisis de las reglas del juego, mientras que la segunda se enfocaba en prácticas sobre el terreno de juego. Para la delegación tucumana, la asistencia requirió una logística que incluyó traslados en colectivo de 13 horas y convivencia en alojamientos compartidos.
Un aspecto particular de este cursado fue la alianza estratégica con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la cual permitió incorporar al plan de estudios materias transversales que habitualmente no se asocian de forma directa con el arbitraje tradicional. El programa sumó contenidos de psicoanálisis, nutrición, educación física, lengua y comunicación, y mediación y resolución de conflictos. Este diseño curricular tuvo como objetivo brindar herramientas integrales para la gestión de emociones, la comunicación asertiva y la toma de decisiones bajo presión dentro del campo de juego.
La comitiva que representó al arbitraje tucumano estuvo integrada por los colegiados Lautaro Cazorla, Eloy Guzmán, Emanuel Monasterio, Alexis Vildoza, Walter Pérez y Axel Santillán. El acceso y la participación en este programa federal contaron con el aval y la gestión de la Unión Argentina de Árbitros de Fútbol (UADA) a nivel nacional, junto con el apoyo del Colegio de Árbitros de Tucumán, institución dirigida por Luis Lobo Medina y Nelson Bejas que está orientada a promover la capacitación y proyección de sus miembros.