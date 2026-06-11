Apareció un video de 2020 que derribaría la versión de Adorni sobre el origen de sus ganancias con bitcoin

En aquella charla contó que el interés surgió mientras dictaba clases y observó a un grupo de alumnos siguiendo atentamente la cotización de la criptomoneda. “Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’ ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía”, recordó.