Crisis en Mar del Plata: cerraron 40 hoteles y locales gastronómicos en dos meses y ya se perdieron más de 400 empleos

La profunda caída del consumo y el retroceso de la actividad turística golpean con fuerza a la economía de Mar del Plata. En los últimos 60 días, alrededor de 40 hoteles, restaurantes, bares y cafeterías cerraron sus puertas o anunciaron su cierre inminente, dejando un saldo de más de 400 trabajadores sin empleo y encendiendo las alarmas en uno de los sectores más importantes para la ciudad.