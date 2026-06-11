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De la despedida de Yllana a la primera práctica de De Camilo: así se vivió el cambio de mando en San Martín

El entrenador saliente saludó a jugadores y empleados antes de abandonar el complejo Natalio Mirkin. Luego, el cuerpo técnico interino tomó el control de la práctica.

TRANSICIÓN. De Camilo reunió al plantel en el círculo central durante su primera práctica al frente del equipo, mientras Saavedra y Velárdez siguieron atentamente las indicaciones.
TRANSICIÓN. De Camilo reunió al plantel en el círculo central durante su primera práctica al frente del equipo, mientras Saavedra y Velárdez siguieron atentamente las indicaciones.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Andrés Yllana se despidió hoy del plantel de San Martín de Tucumán en el complejo Natalio Mirkin tras una racha negativa, asumiendo Hernán De Camilo como DT interino.
  • Tras acordar su salida económica, Yllana saludó brevemente a los empleados. Luego, De Camilo dirigió una práctica táctica distendida enfocada en el partido ante Colegiales.
  • Mientras el DT interino busca devolver la confianza al equipo, la dirigencia viaja a Buenos Aires para reunirse con candidatos y definir con cautela al nuevo entrenador.
Resumen generado con IA

La transición comenzó con una imagen que hasta hace apenas unos días parecía difícil de imaginar. Poco después de las 9 de la mañana, Andrés Yllana ingresó por última vez al complejo Natalio Mirkin como entrenador de San Martín. Lo hizo acompañado por sus colaboradores más cercanos, el ayudante de campo Darío Aurelio y el preparador físico Gustavo Zubeldía, en una jornada marcada por el cierre de una etapa que había quedado sentenciada tras la racha de cuatro partidos sin triunfos y las negociaciones que durante los últimos días mantuvo la dirigencia para concretar su salida.

Ya no había reuniones pendientes ni cuestiones contractuales por resolver. El acuerdo económico estaba cerrado y la desvinculación había quedado oficializada. Por eso, el objetivo de la mañana fue simplemente despedirse. Yllana recorrió las instalaciones con tranquilidad, saludó a los futbolistas uno por uno y mantuvo breves conversaciones con varios integrantes del plantel. También se tomó un momento para despedirse de utileros, empleados y trabajadores que compartieron con él el día a día desde su llegada al club. No hubo discursos extensos ni una despedida formal ante todo el grupo. El encuentro fue breve, sobrio y respetuoso. Quienes estuvieron presentes describieron una escena alejada de cualquier dramatismo, más cercana a la sensación de una historia que había llegado naturalmente a su final después de varias semanas de desgaste.

El primer entrenamiento de la era De Camilo

Mientras Yllana cerraba definitivamente su ciclo, San Martín comenzaba a acomodarse a una nueva realidad. Con el correr de la mañana fueron llegando al complejo el vicepresidente Rafael Ponce de León, el prosecretario Gerónimo García Mirkin, el jefe de Prensa Sebastián Lorenzo Pisarello y los vocales Silvio Andrada, Bruno Rocchio y Matías Lorenzo Pisarello, quienes siguieron de cerca el inicio de la transición y acompañaron una jornada que representó un punto de inflexión para el club.

La actividad se trasladó luego a la cancha principal del predio, donde por primera vez apareció en el centro de la escena Hernán De Camilo. El entrenador interino reunió al plantel en una ronda sobre el césped y tomó la palabra durante algunos minutos. El mensaje estuvo orientado a bajar la tensión acumulada durante los últimos días y a reenfocar al grupo en el objetivo inmediato. De Camilo les pidió a los jugadores que mantuvieran la concentración, que dejaran de lado todo lo que se había hablado alrededor del equipo y que entendieran que la única manera de salir de este momento era trabajando juntos.

PLANIFICACIÓN. Con la pizarra en mano, De Camilo encabezó los trabajos mientras Torres colaboró activamente en cada una de las consignas. PLANIFICACIÓN. Con la pizarra en mano, De Camilo encabezó los trabajos mientras Torres colaboró activamente en cada una de las consignas.

Además, les transmitió que pondrá todo su esfuerzo al servicio de San Martín durante el tiempo que le toque conducir al plantel y que, más allá de los cambios producidos en el banco de suplentes, el equipo todavía está a tiempo de recuperar terreno en el campeonato. El discurso fue corto, pero buscó generar un impacto inmediato en un grupo que llega golpeado por los resultados y por la incertidumbre que rodeó al club durante gran parte de la semana.

Después de esa charla comenzó el trabajo futbolístico. De Camilo se mostró permanentemente acompañado por Matías Torres, quien asumió funciones como ayudante de campo, y ambos siguieron atentamente cada uno de los ejercicios desarrollados en la cancha principal. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de una gran pizarra táctica. Allí De Camilo diagramó movimientos ofensivos, variantes de ataque posicional, recorridos de presión alta y diferentes mecanismos pensados para mejorar la producción futbolística del equipo.

La intención fue evidente desde el comienzo: poner el foco en el juego y empezar a trabajar sobre algunos de los aspectos que más preocuparon durante las últimas semanas. Junto a ellos trabajaron los preparadores físicos Sergio Saavedra y Omar Soraire, el entrenador de arqueros Fabián Velárdez y el analista de videos Exequiel Llanos, completando una estructura integrada íntegramente por hombres que conocen en profundidad la realidad del club.

Más allá del complejo contexto deportivo que atraviesa San Martín, el clima general de la práctica estuvo lejos de la tensión que caracterizó los últimos días del ciclo anterior. Hubo diálogo permanente entre futbolistas y cuerpo técnico, intercambios constantes durante los ejercicios y varias sonrisas que reflejaron el aire renovado que suele acompañar el inicio de una nueva etapa. Incluso algunos jugadores se mostraron especialmente participativos durante las tareas tácticas, en una señal de que el grupo intenta enfocarse rápidamente en el compromiso del sábado frente a Colegiales.

Mientras tanto, la dirigencia busca al sucesor

Mientras la pelota volvía a rodar en el Mirkin, la comisión directiva continuó trabajando en otro frente igual de importante: la búsqueda del próximo entrenador. Con el interinato ya en marcha, la elección del sucesor de Yllana se transformó en la principal prioridad institucional.

Según pudo saber LA GACETA, durante las próximas horas algunos dirigentes viajarán a Buenos Aires para mantener reuniones vinculadas a la contratación del nuevo DT. Aunque por el momento reina el hermetismo y los nombres continúan bajo estricta reserva, dentro de la conducción existe consenso respecto de que la decisión no será apresurada ni responderá únicamente a la urgencia del momento.

"No va a ser una elección tomada por impulso. Estamos evaluando distintos perfiles porque entendemos la importancia que tiene este paso para el futuro deportivo del club. Queremos encontrar a la persona indicada y tomar una decisión que tenga sustento futbolístico", explicó un allegado a la CD.

Por eso, mientras De Camilo prepara al equipo para visitar a Colegiales y busca devolverle confianza a un plantel golpeado por los resultados, los dirigentes avanzan en paralelo sobre una de las decisiones más importantes de la temporada. La etapa de Yllana ya quedó atrás. El ciclo de transición ya comenzó. Y ahora, entre entrenamientos, reuniones y viajes, San Martín intenta construir el camino que lo saque definitivamente de la crisis.

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