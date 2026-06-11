De la despedida de Yllana a la primera práctica de De Camilo: así se vivió el cambio de mando en San Martín

Ya no había reuniones pendientes ni cuestiones contractuales por resolver. El acuerdo económico estaba cerrado y la desvinculación había quedado oficializada. Por eso, el objetivo de la mañana fue simplemente despedirse. Yllana recorrió las instalaciones con tranquilidad, saludó a los futbolistas uno por uno y mantuvo breves conversaciones con varios integrantes del plantel. También se tomó un momento para despedirse de utileros, empleados y trabajadores que compartieron con él el día a día desde su llegada al club. No hubo discursos extensos ni una despedida formal ante todo el grupo. El encuentro fue breve, sobrio y respetuoso. Quienes estuvieron presentes describieron una escena alejada de cualquier dramatismo, más cercana a la sensación de una historia que había llegado naturalmente a su final después de varias semanas de desgaste.