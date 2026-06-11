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Ranking 2026: cómo postularte a las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina

Un informe de Great Place to Work identifica a las compañías mejor valoradas del año y detalla los canales de postulación junto con los requisitos necesarios para ingresar.

Ranking 2026: cómo postularte a las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina
Busqueda laboral
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • La consultora Great Place to Work publicó su ranking 2026 de las mejores empresas para trabajar en Argentina, liderado por Arcos Dorados en la categoría de grandes firmas.
  • El informe, en su 24° edición local, evaluó a 300 compañías basándose en el clima organizacional y la opinión de los empleados. Solo 70 lograron ingresar al listado final.
  • Estos rankings se consolidan como guías clave para los profesionales en busca de empleo, reflejando que el clima laboral hoy tiene un peso decisivo más allá del salario.
Resumen generado con IA

El proceso de cambio laboral incorpora variables que exceden la remuneración. En ese contexto, los informes sobre clima organizacional se consolidan como una referencia para quienes evalúan nuevas oportunidades. La consultora Great Place to Work (GPTW) publicó su ranking de las mejores empresas para trabajar en Argentina en 2026, elaborado a partir de la percepción del propio personal.  

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El estudio corresponde a la edición número 24 del relevamiento en el país y se organiza en tres categorías: empresas de hasta 250 colaboradores, de entre 251 y 1.000, y de más de 1.000 empleados. En total participaron 300 compañías, de las cuales 70 lograron ingresar al listado final. 

Las mejores empresas grandes para trabajar en Argentina

En la categoría de compañías con más de 1.000 empleados, el primer lugar fue para Arcos Dorados, seguido por DHL y PedidosYa.

El listado de las diez primeras posiciones completo es el siguiente:

  • Arcos Dorados
  • DHL
  • Pedidos Ya
  • Banco Patagonia
  • EY
  • Accenture
  • Volkswagen
  • SanCor Salud
  • Verisure
  • Aeropuertos Argentina
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