Escándalo en la Fórmula 1: Pierre Gasly podría recuperar el tercer puesto en Mónaco

La polémica gira en torno a la particular configuración del callejero de Mónaco. El ingreso y la salida de boxes presentan trazados con ángulos pronunciados y curvas que pueden modificar la distancia recorrida por los autos dependiendo del punto exacto desde donde se realiza la medición. Hasta ahora se pensaba que las pequeñas infracciones detectadas durante la carrera estaban relacionadas con la forma en que algunos pilotos recortaban el recorrido dentro del carril de boxes, pero la nueva información abre otro escenario.