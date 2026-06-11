Escándalo en la Fórmula 1: Pierre Gasly podría recuperar el tercer puesto en Mónaco

Resumen para apurados
- La FIA aceptó reexaminar este jueves la sanción a Pierre Gasly (Alpine) en el GP de Mónaco tras presentarse pruebas de un error en la medición de velocidad en boxes.
- Gasly cayó del tercer al séptimo puesto por dos penalizaciones. Alpine demostró con datos de la FOM que el sistema de medición sobreestimó la velocidad real del monoplaza.
- Si se le devuelve el tercer puesto a Gasly, se abriría un precedente que podría generar reclamos de otros pilotos sancionados bajo el mismo sistema en el callejero de Mónaco.
Lo que parecía un capítulo cerrado del Gran Premio de Mónaco volvió a abrirse de manera inesperada. Alpine consiguió que la FIA reexaminara las sanciones aplicadas a Pierre Gasly después de presentar nuevas pruebas que apuntan a un posible error en el sistema utilizado para calcular la velocidad de los autos dentro del pit lane.
El piloto francés había cruzado la meta en el tercer puesto, pero dos penalizaciones de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en boxes lo relegaron hasta la séptima posición. La diferencia que motivó las sanciones fue mínima: apenas 0,1 km/h en un caso y 0,4 km/h en el otro.
Sin embargo, la escudería francesa sostiene que el problema no estuvo en la conducción de Gasly ni en la aplicación del reglamento por parte de los comisarios, sino en los datos utilizados para realizar la medición.
Durante la audiencia de revisión celebrada este jueves, Alpine presentó información que fue considerada suficientemente relevante para reabrir el expediente. El elemento central fue un informe proporcionado por Formula One Management (FOM), en el que se reconoce que la distancia empleada para calcular la velocidad en el pit lane no era exacta y terminaba sobreestimando la velocidad real de los monoplazas.
En otras palabras, el sistema de la FIA habría funcionado correctamente, pero alimentado por una referencia de distancia equivocada. Esa diferencia alteraría el cálculo final y pondría en duda la validez de las sanciones que terminaron privando a Gasly de subir al podio.
La polémica gira en torno a la particular configuración del callejero de Mónaco. El ingreso y la salida de boxes presentan trazados con ángulos pronunciados y curvas que pueden modificar la distancia recorrida por los autos dependiendo del punto exacto desde donde se realiza la medición. Hasta ahora se pensaba que las pequeñas infracciones detectadas durante la carrera estaban relacionadas con la forma en que algunos pilotos recortaban el recorrido dentro del carril de boxes, pero la nueva información abre otro escenario.
Alpine también aportó datos de telemetría que demostrarían que Gasly activó el limitador de velocidad antes de ingresar al pit lane y que nunca circuló por encima del máximo permitido. Además, el propio piloto declaró que afrontó la maniobra con especial precaución después de haber recibido advertencias por radio de parte de sus ingenieros.
Otro de los argumentos presentados por la escudería fue que la FIA y la FOM ya conocían antes de la carrera posibles inconvenientes con los sensores de cronometraje utilizados en boxes, una afirmación que ambas entidades rechazaron de manera categórica.
Ahora los comisarios deberán decidir si mantienen las penalizaciones o si modifican el resultado oficial del Gran Premio. Una eventual restitución del tercer puesto a Gasly podría generar nuevas controversias, ya que otros pilotos también fueron sancionados por exceso de velocidad durante la carrera, aunque en esos casos las penalizaciones se aplicaron de inmediato y no mediante recargos de tiempo posteriores.