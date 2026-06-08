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La drástica decisión de Alpine tras las polémicas sanciones que sufrieron Colapinto y Gasly

La escudería francesa presentó un Derecho de Revisión ante la FIA por las milimétricas penalizaciones en el pit lane que privaron al francés del podio y relegaron al argentino.

La drástica decisión de Alpine tras las polémicas sanciones que sufrieron Colapinto y Gasly
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Tras el GP de Mónaco, la escudería Alpine apeló ante la FIA las sanciones por supuesto exceso de velocidad en boxes que perjudicaron a Pierre Gasly y Franco Colapinto.
  • Sanciones de hasta 0,4 km/h de exceso costaron el podio a Gasly y relegaron a Colapinto. El equipo cuestiona los sensores de la FIA tras registrarse fallos en varias escuderías.
  • La apelación busca recuperar nueve puntos clave para Alpine y expone la necesidad de revisar los sistemas de medición de la FIA para evitar futuras polémicas en la categoría.
Resumen generado con IA

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 dejó abierta una fuerte polémica en los escritorios. Tras finalizar la competencia en las calles del Principado, Alpine confirmó mediante un comunicado oficial que apelará las sanciones aplicadas a sus pilotos por presunto exceso de velocidad en la calle de boxes, una situación que perjudicó directamente tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly, dejando al francés fuera del podio.

"BWT Alpine Formula One Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA tras las penalizaciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane", comunicó el equipo tras la carrera.

Números milimétricos y la pérdida del podio

La polémica radica en los registros captados por los sensores de la FIA. Gasly habría excedido el límite de 60 km/h por apenas 1 km/h en la primera oportunidad, y por tan solo 0,4 km/h en la segunda. Esas penalizaciones de tiempo lo hicieron caer drásticamente de la tercera posición al séptimo lugar final (quedando a 30,369s del ganador Kimi Antonelli), lo que le permitió a Isaac Hadjar heredar el último escalón del podio.

Colapinto también fue víctima de la rigurosidad de los comisarios deportivos bajo el mismo concepto, finalizando relegado en la 15° posición de la clasificación general.

La palabra de los protagonistas: "No hice nada malo"

Tras bajarse del monoplaza, Gasly no ocultó su frustración y respaldó la decisión de su equipo de ir a los escritorios para recuperar nueve puntos clave para el campeonato.

"Creo que obviamente lo pelearán. Son nueve puntos que estamos perdiendo por un podio. Espero que puedan echarle un vistazo y tomar las decisiones correctas. De nuestro lado, sé que no he hecho nada malo y estoy 200% seguro de que estaba antes de la línea (del limitador)", aseguró el piloto francés.

Además, el galo apuntó contra el sistema de medición de la FIA al notar que no fue un problema exclusivo de Alpine: "Cuando tenés tres o cuatro equipos que son atrapados por exceso de velocidad... Ojalá les llame la atención a los encargados de que necesitan revisar exactamente qué está pasando, porque simplemente no es correcto", sentenció, haciendo alusión a que figuras de la talla de Lewis Hamilton y George Russell sufrieron los mismos fallos durante el fin de semana en Montecarlo.

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