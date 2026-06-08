La drástica decisión de Alpine tras las polémicas sanciones que sufrieron Colapinto y Gasly

Además, el galo apuntó contra el sistema de medición de la FIA al notar que no fue un problema exclusivo de Alpine: "Cuando tenés tres o cuatro equipos que son atrapados por exceso de velocidad... Ojalá les llame la atención a los encargados de que necesitan revisar exactamente qué está pasando, porque simplemente no es correcto", sentenció, haciendo alusión a que figuras de la talla de Lewis Hamilton y George Russell sufrieron los mismos fallos durante el fin de semana en Montecarlo.