“Hay una energía muy positiva”: la mirada de Mateo Pasquini sobre la semifinal entre Tarucas y Dogos

La cuenta regresiva ya empezó y en Tarucas se respira un clima especial. El equipo del NOA afrontará este viernes una de las citas más importantes de su historia reciente cuando visite a Dogos en Córdoba por las semifinales del Súper Rugby Américas. En la previa, una de las grandes figuras del plantel, Mateo Pasquini, dejó en claro cómo vive estas horas decisivas: con tranquilidad, confianza y el deseo de disfrutar el momento.