“Hay una energía muy positiva”: la mirada de Mateo Pasquini sobre la semifinal entre Tarucas y Dogos

Resumen para apurados
- El tercera línea Mateo Pasquini palpita la semifinal del Súper Rugby Américas que Tarucas disputará este viernes ante Dogos en Córdoba buscando un pase histórico a la final.
- Tarucas llega en alza tras clasificar a semifinales. Pasquini, figura y tryman del equipo, destacó la preparación mental y el análisis táctico para afrontar un duelo muy físico.
- El cruce es clave para el futuro de Tarucas en el torneo continental, mientras que para Pasquini representa una vitrina para cumplir su sueño de vestir la camiseta de Los Pumas.
La cuenta regresiva ya empezó y en Tarucas se respira un clima especial. El equipo del NOA afrontará este viernes una de las citas más importantes de su historia reciente cuando visite a Dogos en Córdoba por las semifinales del Súper Rugby Américas. En la previa, una de las grandes figuras del plantel, Mateo Pasquini, dejó en claro cómo vive estas horas decisivas: con tranquilidad, confianza y el deseo de disfrutar el momento.
“La verdad que muy contento. Creo que fue una semana muy linda. Hay una energía muy positiva, así que estamos aprovechando y afinando esos detalles para el viernes”, aseguró el tercera línea, uno de los jugadores de mayor rendimiento en la temporada.
Pasquini se convirtió en una pieza clave del equipo y su explosión deportiva fue una de las noticias más destacadas del año. Sin embargo, lejos de atribuirse méritos individuales, eligió compartir el reconocimiento con todo el grupo. “Ser tryman del equipo me pone contento, pero eso se da cuando el equipo funciona bien. El mérito también es de los otros”, explicó.
Al analizar el crecimiento que mostró respecto de la temporada pasada, el forward consideró que la evolución llegó gracias al trabajo silencioso realizado fuera de la competencia.
“No creo que me quede mucho por desarrollar, pero con respecto al año pasado afiné detalles durante las vacaciones y la pretemporada. Siempre se puede seguir mejorando y eso es lo que buscamos”, afirmó.
En un partido de eliminación directa, el aspecto mental suele tener un peso determinante. Sin embargo, Pasquini reveló que intenta no dejarse llevar por la ansiedad: “Soy alguien que busca más que nada disfrutar el proceso, disfrutar el día a día. No me pongo muchas presiones y creo que mi cabeza pasa por ahí”, señaló.
Detrás de ese presente también aparece el respaldo de sus seres queridos. “Tengo una familia que, gracias a Dios, me acompaña mucho. Está muy contenta y la valoro muchísimo”, contó.
Pensando en el futuro, el jugador no oculta que sueña con dar el salto al exterior, aunque hoy mantiene los pies sobre la tierra y prioriza el presente con Tarucas. “Obviamente que uno piensa en una oportunidad afuera, pero por ahora estoy bien acá. Todavía quedan cosas lindas con el club y ojalá también pueda apuntar a algunos seleccionados”, comentó.
Incluso, reconoció que le seduce la posibilidad de disputar el Torneo del Interior con su club. “Creo que es de lo más lindo que nos ganamos el año pasado y sí me gustaría disfrutarlo. Después nunca se sabe qué puede pasar, pero hoy estoy contento”, explicó.
Sobre el duelo frente a Dogos, rival al que ya enfrentaron en dos oportunidades esta temporada, Pasquini anticipó un partido extremadamente cerrado. “Va a pasar 100% por el contacto. Es un equipo muy duro que además tiene buenas manos. Creo que será un partido de detalles, definido en las mini acciones y en los finales”, analizó.
El cuerpo técnico y los jugadores ya comenzaron hace varios días con el estudio minucioso del rival para intentar sacar ventaja.
“Venimos haciendo mucho análisis de video, viendo nuestros puntos fuertes, los puntos débiles de ellos y también sus fortalezas para buscar oportunidades”, explicó.
Además, admitió que enfrentar a otro equipo argentino le agrega un condimento especial a la semifinal. “Con los cordobeses siempre es lindo jugar. Son jugadores con mucho corazón y es un enfrentamiento muy atractivo. Se vive parecido a cuando nos enfrentábamos con los seleccionados”, sostuvo.
Finalmente, cuando le preguntaron por el gran objetivo de su carrera, Pasquini no dudó ni un segundo: “El sueño siempre va a ser Los Pumas. Creo que es el sueño de todo jugador de rugby que está en estas canchas. Después, lo que Dios quiera. Yo voy disfrutando y avanzando paso a paso”, concluyó.
Con una de sus máximas figuras enfocada en el presente y un plantel que llega en alza, Tarucas buscará dar otro golpe y seguir alimentando la ilusión de alcanzar la gran final del Súper Rugby Américas.