Tarucas vivió una fiesta en La Caldera del Parque y se ilusiona con el título del Súper Rugby Américas
La franquicia del NOA goleó a Capibaras, avanzó a las semifinales del Súper Rugby Américas y cerró su temporada como local con una noche inolvidable entre humo naranja, folklore, homenajes y una multitud que colmó las tribunas.
Mucho antes del primer tackle, La Caldera del Parque ya había ganado su partido. Las tribunas lucían prácticamente colmadas. Familias enteras, chicos con camisetas naranjas, banderas y una expectativa que se respiraba en cada rincón del estadio. Tarucas se jugaba la clasificación a las semifinales del Súper Rugby Américas, pero también disputaba algo más íntimo: su último partido como local de la temporada. Y Tucumán respondió.
Cuando los jugadores aparecieron en la cancha, una cortina de humo naranja cubrió buena parte del campo de juego. El color insignia de la franquicia del NOA envolvió la salida del equipo en una postal que sintetizó perfectamente lo que significó la noche: una fiesta popular alrededor de un equipo que, en poco tiempo, consiguió generar sentido de pertenencia.
Desde las tribunas bajó una ovación que acompañó cada paso de los jugadores hasta el centro del campo. Los aplausos anticipaban que la noche tenía algo especial.
Antes del inicio también hubo espacio para un reconocimiento cargado de simbolismo. En la previa del Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio, fueron distinguidos Manuel Raimundo Cardozo y Alejandro Coccia por sus trayectorias profesionales. El homenaje recibió el aplauso de todo el estadio. Después llegó el rugby. Y Tarucas hizo lo que necesitaba hacer.
Mientras dentro de la cancha el equipo construía una actuación sólida que terminaría con una goleada por 42-15 sobre Capibaras, afuera la fiesta no se detenía. Cada try era celebrado como una descarga colectiva. Y cada vez que la pelota apoyaba en el ingoal visitante, los parlantes disparaban los acordes inconfundibles de "Mi perro dinamita". La canción adquirió un significado especial durante toda la jornada.
Horas antes se había conocido la noticia de la muerte de Carlos "Indio" Solari. La organización decidió rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino. Cada try estuvo acompañado por la histórica canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras que durante el entretiempo la pantalla gigante mostró una fotografía del músico junto a una frase sencilla pero emotiva: "Hasta siempre, Indio". Fue uno de esos momentos en los que el deporte y la cultura popular se mezclan naturalmente.
El descanso también tuvo sabor tucumano. Enrique y Tomás Olmos encabezaron un espectáculo folklórico que transformó el campo de juego en una gran pista de baile. Varias academias participaron de la presentación y aportaron color a una noche que ya venía cargada de emociones.
Hubo un detalle que no pasó inadvertido. Muchos de los bailarines y gauchos que participaron del espectáculo lucieron pañuelos naranjas, un guiño a los colores de Tarucas que terminó de integrar el folklore local con la identidad de la franquicia. Mientras la música sonaba y las parejas bailaban sobre el césped, las tribunas acompañaban con palmas.
La sensación era clara: más allá del resultado deportivo, Tarucas había logrado construir algo importante en la provincia.
Los propios jugadores lo reconocieron después del partido. "Nos habíamos propuesto buscar el triunfo y los cinco puntos para no tener dudas de la clasificación. Estoy contento por el resultado y por cómo jugó el equipo durante los 80 minutos", señaló Matías Orlando.
El capitán valoró especialmente el recorrido que hizo el equipo para llegar hasta las semifinales. "Nos costó muchísimo. Llegamos hasta la última fecha peleándola, pero lo bueno es que dependíamos de nosotros. Ahora hay que disfrutar porque esto es mata-mata. Tenemos 80 minutos más y hay que valorar dónde está el equipo y dónde está la región", destacó.
Stefano Ferro, una de las figuras de la noche, también hizo referencia al respaldo de la gente.
"La entrada, el humo, la cancha llena... todo eso nos dio un plus. Sin duda nos dio una energía más. Ver tanta gente te emociona y te ayuda a dar algo extra dentro de la cancha", explicó.
El apertura además dejó en claro que el plantel no piensa conformarse con haber llegado hasta semifinales.
"Tenemos la ilusión de salir campeones y creemos que tenemos un plantel para lograrlo", aseguró.
Rodrigo Navarro coincidió con esa mirada.
"El año pasado nos quedamos en la puerta. Este grupo venía buscando esto desde hace mucho tiempo. Después del partido contra Pampas hubo un cambio y nos propusimos sacar los 15 puntos que quedaban. Lo conseguimos", afirmó.
Para Juan Manuel Vivas, la clasificación representa la recompensa a meses de esfuerzo.
"El laburo paga. Nos estamos rompiendo la cabeza en cada entrenamiento y en cada partido. Meternos en semifinales es un orgullo enorme", resumió.
El hooker también se detuvo en la imagen que encontró al salir del vestuario.
"Fue una locura. Ya desde adentro escuchábamos la fiesta. Después salimos y vimos el humo, toda la gente. Fue increíble. Ahora estamos para salir campeones", aseguró.
Cuando el árbitro marcó el final y los jugadores comenzaron a saludar a las tribunas, nadie parecía tener apuro por abandonar La Caldera del Parque.
Los hinchas seguían cantando. Los chicos buscaban una foto. Los jugadores permanecían unos minutos más sobre el césped. Era una despedida. Al menos por ahora.
Tarucas ya sabe que la próxima estación será Córdoba y que allí lo espera Dogos, el líder de la fase regular. Pero también sabe que dejó algo importante detrás. Porque en su última función como local no solamente consiguió una clasificación histórica. También confirmó que encontró una casa.