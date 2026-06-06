Tarucas vivió una fiesta en La Caldera del Parque y se ilusiona con el título del Súper Rugby Américas

Horas antes se había conocido la noticia de la muerte de Carlos "Indio" Solari. La organización decidió rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino. Cada try estuvo acompañado por la histórica canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras que durante el entretiempo la pantalla gigante mostró una fotografía del músico junto a una frase sencilla pero emotiva: "Hasta siempre, Indio". Fue uno de esos momentos en los que el deporte y la cultura popular se mezclan naturalmente.