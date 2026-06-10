El Gobierno tildó de tendenciosa una interpretación de Catalán

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán rechazó las críticas del libertario Lisandro Catalán sobre un supuesto déficit fiscal en el primer cuatrimestre, calificándolas de tendenciosas.
- Catalán basó su denuncia en un informe privado sobre la suba del gasto corriente. Economía argumentó que el saldo responde a factores estacionales y a la caída de recursos.
- Esta disputa profundiza la tensión política entre la gestión provincial y los libertarios, anticipando fuertes debates sobre el manejo del gasto público en Tucumán.
El manejo de las finanzas públicas volvió al centro de la escena a partir de un comentario que el titular de La Libertad Avanza (LLA) de Tucumán, Lisandro Catalán, ha efectuado en redes sociales respecto de que la provincia registró un déficit fiscal al cierre del primer cuatrimestre. “Los datos oficiales publicados en el Portal de Responsabilidad Fiscal de Tucumán muestran que la Provincia volvió a tener déficit financiero en el primer cuatrimestre: $140.941 millones medidos en pesos de enero de 2026. El gasto real de la Provincia aumentó 6,8%”, posteó Catalán.
El ex ministro del Interior aludió así a un informe elaborado por la Fundación Federalismo y Libertad, en base a un trabajo realizado por los economistas Pablo Pero y Bernabé Salas Arón. “Las cifras de los primeros meses de 2026 son contundentes, triplicando al rojo de 2020 (año condicionado por la pandemia). La explicación es sencilla: mientras la recaudación tributaria cae a nivel nacional y los recursos provinciales se contraen en el mismo sentido, el gasto ejecutado ascendió. Y eso no es todo: el ascenso del gasto se explica exclusivamente por gastos corrientes. En contrapartida, los gastos de capital (la inversión pública) son un 31% menos que en el primer cuatrimestre de 2025. Este informe busca desglosar la situación fiscal tucumana con énfasis en su gasto público, elaborando diagnósticos y recomendaciones para elevar el nivel de la gestión pública local y su consecuente impacto en el desarrollo económico provincial”, dice el diagnóstico al que accedió LA GACETA.
Desde la Casa de Gobierno hubo respuesta tanto al planteo político como al diagnóstico técnico. “El análisis de déficit o superávit en cualquier nivel de gobierno se realiza al final del ejercicio. En el transcurso del mismo, pueden presentarse situaciones puntuales de déficit por motivos estacionales, de coyuntura económica de corto plazo, o por otros motivos puntuales. Un ejemplo de ello es el superávit al final de 2025 que ascendió a la suma $ 14.000 millones debidamente informado al Consejo Federal de Responsanilidad Fiscal”, señaló a nuestro diario Felipe Fernández, director de Programación Económica del Ministerio de Economía de Tucumán.
Según el estrecho colaborador del ministro del área, Daniel Abad, “el gasto corriente acumulado hasta abril sin considerar salarios creció un 25,5% respecto al año anterior, lo que equivale a una caída de 5,5% en términos reales. “Uno de los principales motivos que explica el incremento del gasto en personal, es la designación de 3.100 agentes del escalafón seguridad, a partir de mayo de 2025, destinados al penal de Benjamín Paz y al departamento general de policía que, bien leído, es una inversión. Esto explica el mayor crecimiento del gasto en personal”, subrayó Fernández.
Asimismo, el economista sostuvo que “el déficit registrado se explica en gran parte por la caída en los recursos nacionales y provinciales asociados a la caída en la actividad económica, que resultó en un 5,6% de disminución respecto al 1er cuatrimestre de 2025, en términos reales”. “Cualquier valoración sin tener en cuenta estos datos resulta incompleta y tendenciosa”, remarcó. En anteriores oportunidades fue el propio Abad el que fustigó a Catalán respecto de cuestiones vinculadas al manejo de las finanzas públicas. El ministro provincial usó el mismo argumento que su colaborador respecto de la interpretación política de los libertarios.