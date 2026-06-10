El Gobierno tildó de tendenciosa una interpretación de Catalán

El ex ministro del Interior aludió así a un informe elaborado por la Fundación Federalismo y Libertad, en base a un trabajo realizado por los economistas Pablo Pero y Bernabé Salas Arón. “Las cifras de los primeros meses de 2026 son contundentes, triplicando al rojo de 2020 (año condicionado por la pandemia). La explicación es sencilla: mientras la recaudación tributaria cae a nivel nacional y los recursos provinciales se contraen en el mismo sentido, el gasto ejecutado ascendió. Y eso no es todo: el ascenso del gasto se explica exclusivamente por gastos corrientes. En contrapartida, los gastos de capital (la inversión pública) son un 31% menos que en el primer cuatrimestre de 2025. Este informe busca desglosar la situación fiscal tucumana con énfasis en su gasto público, elaborando diagnósticos y recomendaciones para elevar el nivel de la gestión pública local y su consecuente impacto en el desarrollo económico provincial”, dice el diagnóstico al que accedió LA GACETA.